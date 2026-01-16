Noticias de hoy 15 de enero de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 15 de enero de 2026, hasta las 19:00 horas:

Reunión Trump-Machado

El presidente Donald Trump se reunió este jueves en la Casa Blanca con la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Tranviarios irán a huelga

Trabajadores de Transportes Eléctricos de Ciudad de México se irán a huelga a partir del 21 de enero, exigiendo un aumento salarial. El Trolebús, Cablebús y Tren Ligero podrían verse afectados.

Casa de seguridad en Tlaxcala

Autoridades hallaron una casa de seguridad en Tlaxcala relacionada con un grupo delictivo de Jalisco. Se localizaron restos humanos, armas y ropa táctica.

Protesta de agricultores

Agricultores sinaloenses realizaron movilizaciones, tomaron vialidades y liberaron casetas, en protesta por la crisis que enfrenta el sector agrícola.

EE. UU. incauta otro buque

Estados Unidos incautó otro petrolero en el Caribe, en su campaña contra embarcaciones sancionadas vinculadas al transporte de petróleo venezolano.

