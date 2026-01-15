Protesta escala en Sinaloa: campesinos bloquean vialidades y liberan casetas

GENERANDO AUDIO...

Agricultores piden precio justo por tonelada de maíz. Foto: Samuel Sánchez

Agricultores sinaloenses realizaron este jueves una jornada de movilizaciones en diferentes puntos del estado, donde tomaron vialidades de forma parcial y liberaron casetas de peaje, en protesta por la crisis que enfrenta el sector agrícola y para exigir medidas inmediatas que permitan rescatar la producción de maíz.

Martín Lim Cisneros, integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, explicó que en Culiacán la manifestación se desarrolló sobre la avenida Álvaro Obregón, con reducción de carriles y sin el uso de tractores, debido a la falta de recursos para movilizar maquinaria pesada y para evitar daños a los equipos agrícolas.

¿Qué piden los agricultores?

El productor indicó que estas acciones se dan en respaldo a las mesas de diálogo que líderes del sector mantienen con autoridades federales en la Ciudad de México (CDMX), donde este jueves se analizará la principal demanda: establecer un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, así como frenar la importación de grano transgénico y atender otras problemáticas estructurales del campo.

Advirtió que el precio del maíz se ha desplomado hasta los 3 mil 800 pesos por tonelada, mientras que los costos de producción superan los 5 mil 600 pesos, situación que ha dejado a miles de productores operando con pérdidas. Aseguró que la industria puede absorber un mejor precio sin que ello represente un incremento para el consumidor final.

Lim Cisneros también señaló que continúa pendiente el pago del apoyo de 750 pesos por tonelada correspondiente al ciclo agrícola 2023, recurso contemplado para amortiguar la caída de los precios internacionales. Ante la falta de respuesta, anunció que a partir del próximo lunes se instalarán de manera permanente en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en Bachigualato, Culiacán.

Movilizaciones en otros municipios

En cuanto a las movilizaciones en otros municipios, detalló que productores del Valle de Culiacán, como Costa Rica, Eldorado y Sánchez Celis, permitieron el libre tránsito en la caseta de Costa Rica, mientras que en Ahome, Guasave y Salvador Alvarado los agricultores se concentraron en el punto conocido como La Campiña.

Finalmente, el integrante de Campesinos Unidos rechazó la importación de maíz amarillo transgénico, al señalar que es un grano destinado principalmente al consumo animal, y cuestionó que se permita su uso para consumo humano cuando en México se produce maíz blanco. Reiteró que para miles de familias el campo es su única fuente de ingresos, por lo que demandó una solución de fondo a la problemática del sector.

“Ahora que el maíz está por los suelos hasta 3 mil 800 están ofreciendo ahorita cuando nuestros costos de producción son de 5 mil 600 entonces ustedes que son el consumidor final están pagando más caro y como no van a poder presionar a la industrial decirle hace cuatro años, no pagaste le subiste el precio. Por eso es que nosotros nos sostenemos en 7 mil 200, porque la industrial puede pagar eso. Líderes nacionales están negociando en la Ciudad de México, pero a partir del lunes próximo a todos los que nos deben el apoyo de los 750 pesos por tonelada nos manifestaremos en las instalaciones de Sader localizadas en Bachigualato en Culiacán ya Gera, de manera permanente desde las nueve de la mañana hasta que se cumplan nuestras exigencias”. Martín Lim Cisneros/ Integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa

