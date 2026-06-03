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Noticias de hoy 2 de junio de 2026, en un minuto, hasta las 19:00 horas:

Paro de la CNTE

En su segundo día de paro, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) provocó caos vial en Ciudad de México al cerrar Circuito Interior y Reforma, donde, además, derribó estatuas del Mundial.

Irrumpen en Congreso

Y en los estados también hubo destrozos. En Guerrero, maestros irrumpieron en el Congreso y causaron varios daños; mientras que en Chiapas dieron paso libre en casetas.

Cae el “Gabito”

Fue detenido en Sinaloa Gabriel “N” alias Gabito, considerado jefe regional de los “Chapitos” y acusado del secuestro y asesinato de 10 mineros.

Fosa en Zacatecas

Fue localizada una fosa clandestina en Valparaíso, Zacatecas. Autoridades trabajan en la recuperación de los restos humanos.

Acusa fraude

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó datos que, según afirmó, son pruebas de un fraude en la primera vuelta de la elección presidencial.

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