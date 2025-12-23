Noticias de hoy 22 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas
Repunta sarampión
Salud informó que han aumentado los casos de sarampión en entidades como Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero. En total, 29 estados y 196 municipios reportan casos.
Verifica autenticidad
Si vas a comprar bebidas alcohólicas estas fiestas, el SAT pide verificar su autenticidad mediante la etiqueta de control fiscal y sanitario.
Embajada, cerrada por Navidad
La Embajada y Consulados de Estados Unidos estarán cerrados el 24, 25 y 26 de diciembre. Si tenías cita, te debe llegar a tu correo la nueva fecha.
Alcoholímetro en CDMX
Del 12 al 21 de diciembre, 648 conductores no superaron el alcoholímetro en la Ciudad de México, y 640 vehículos fueron llevador al corralón.
Navidad en el “Torito”
Y la cena para quienes caigan en el “Torito” en Nochebuena consistirá en espagueti a la crema, pavo, papas, ensalada de manzana y ponche.
