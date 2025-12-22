GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 22 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 14:00 horas

Desplegarán 38 mil elementos

El coronel Rodolfo Blancas Osorio, de la Guardia Nacional, informó que el Operativo de Vacaciones de Invierno 2025 contará con 38 mil elementos de seguridad.

16 detenidos

Como parte del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de seguridad detuvieron a 16 personas y 27 armas de fuego

“Nos robaron todo”

En Ciudad de México, sujetos entraron a la oficina de Lalo Villar, creador de la Ruta de la Garnacha, y la vaciaron.

Los más visitados

Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Riviera Maya serán los destinos turísticos más visitados en vacaciones, según Sectur.

“La reventa es ilegal”

La FIFA cuenta con una plataforma de reventa para el Mundial 2026; sin embargo, esta práctica es ilegal en México, dijo Claudia Sheinbaum.

