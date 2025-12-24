Noticias de hoy 23 de diciembre de 2025, en un minuto, hasta las 19:00 horas

GENERANDO AUDIO...

Noticias de hoy 23 de diciembre de 2025, hasta las 19:00 horas:

Videojuegos, sin impuestos

Los videojuegos violentos no tendrán un impuesto del 8% en 2026. Claudia Sheinbaum reconoció que no existen criterios claros para saber cuáles contienen violencia.

Sube uso de drogas y alcohol

La Secretaría de Salud reveló que, durante 2025, aumentó el consumo de drogas en adultos, así como el de alcohol en mujeres.

Caso Epstein

Los nuevos archivos publicados por Estados Unidos sobre el caso Jeffrey Epstein contienen numerosas referencias al presidente Donald Trump.

Horario del Metro

El Metro de Ciudad de México tendrá un horario especial: el 24 de diciembre operará de 5:00 a 23:00 horas, y el 25, de 7 de la mañana a medianoche.

Cierran bancos

Recuerda que los bancos no abrirán el jueves 25 de diciembre. Sólo aquellos que estén en supermercados abrirán al público en sus horarios tradicionales.

