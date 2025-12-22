Antes de subir al avión, revisa lo que sí puedes llevar en cabina y lo que debes documentar

GENERANDO AUDIO...

Antes de abordar, checa qué puedes subir a cabina. Foto: Cuartoscuro

En esta temporada de vacaciones y viajes, recuerda que antes de subir al avión debes considerar qué artículos puedes llevar en cabina y cuáles debes documentar; esto te evitará contratiempos y demoras en tu registro para aeropuertos nacionales o internacionales.

Conocer estas reglas desde casa te ayudará a pasar sin contratiempos el control de seguridad.

¿Qué artículos sí puedes llevar en cabina del avión?

De acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos del AICM, en el equipaje de mano se permite transportar los siguientes artículos:

Documentos personales, libros, revistas y una muda de ropa

Dispositivos electrónicos personales como celular, laptop, tablet, cámara y cargadores

Alimentos sólidos como snacks, fruta o sándwiches

Artículos de higiene personal (cepillo de dientes, crema, desodorante sólido)

Líquidos permitidos en cabina

Los líquidos, aerosoles y geles (LAG) están permitidos sólo si cumplen estas condiciones:

Envases de hasta 100 mililitros (ml)

Todos dentro de una bolsa transparente resellable , con capacidad máxima de un litro

, con capacidad máxima de Una bolsa por pasajero, sin importar si el envase está lleno o no

Excepciones:

Medicamentos líquidos con receta

Fórmula, leche materna y alimentos para bebé

Necesidades médicas especiales (en cantidad razonable y sujetas a revisión)

Baterías, electrónicos y artículos especiales

También puedes llevar en cabina:

Baterías de litio para dispositivos portátiles de hasta 100 Wh , correctamente embaladas

para dispositivos portátiles de hasta , correctamente embaladas Cigarros electrónicos o vapeadores : uno por pasajero, apagado y sin uso durante el vuelo (prohibidos en equipaje documentado)

: uno por pasajero, apagado y sin uso durante el vuelo (prohibidos en equipaje documentado) Smart bags (maletas con batería): sólo si la batería es extraíble y viaja en el equipaje de mano; de lo contrario, están prohibidas

¿Qué artículos no puedes llevar en cabina?

Por razones de seguridad, estos objetos no están permitidos en el equipaje de mano y deben documentarse o no viajar:

Líquidos que superen los 100 ml

Objetos punzocortantes o filosos como cuchillos, navajas o tijeras con hoja mayor a 6 cm

Herramientas contundentes: bates, porras, mazos o equipo de artes marciales

Sustancias inflamables, químicas o tóxicas

Réplicas de armas o dispositivos paralizantes

Artículos prohibidos en cualquier modalidad

Hay objetos que no pueden transportarse ni en cabina ni documentados, entre ellos:

Armas de fuego, simulacros y municiones

Explosivos, bengalas y fuegos artificiales

Sustancias químicas peligrosas o material radiactivo

Aerotablas (hoverboards), por riesgo de incendio en sus baterías

¿Qué sí debes documentar?

Para que no tengas duda, consulta la siguiente liga donde se detallan los artículos que sí podrás pasar a la cabina, los que deberás documentar y también los que de plano no están permitidos bajo ninguna circunstancia. Entre algunos artículos prohibidos en cabina, pero que sí pueden viajar en equipaje documentado, se hallan:

Bebidas alcohólicas

Aerosoles de uso personal (con límites de cantidad)

Herramientas domésticas pequeñas

Tijeras, alicates o llaves

Recomendaciones finales

Antes de hacer tu maleta:

Consulta la lista oficial de artículos permitidos y prohibidos del AICM

Revisa la política específica de tu aerolínea

Separa líquidos y electrónicos

Llega con anticipación al aeropuerto

Cumplir con las reglas del equipaje de mano y del equipaje documentado te permitirá viajar en avión con mayor tranquilidad y evitar contratiempos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.