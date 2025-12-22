Antes de subir al avión, revisa lo que sí puedes llevar en cabina y lo que debes documentar
En esta temporada de vacaciones y viajes, recuerda que antes de subir al avión debes considerar qué artículos puedes llevar en cabina y cuáles debes documentar; esto te evitará contratiempos y demoras en tu registro para aeropuertos nacionales o internacionales.
Conocer estas reglas desde casa te ayudará a pasar sin contratiempos el control de seguridad.
¿Qué artículos sí puedes llevar en cabina del avión?
De acuerdo con la normativa vigente y los lineamientos del AICM, en el equipaje de mano se permite transportar los siguientes artículos:
- Documentos personales, libros, revistas y una muda de ropa
- Dispositivos electrónicos personales como celular, laptop, tablet, cámara y cargadores
- Alimentos sólidos como snacks, fruta o sándwiches
- Artículos de higiene personal (cepillo de dientes, crema, desodorante sólido)
Líquidos permitidos en cabina
Los líquidos, aerosoles y geles (LAG) están permitidos sólo si cumplen estas condiciones:
- Envases de hasta 100 mililitros (ml)
- Todos dentro de una bolsa transparente resellable, con capacidad máxima de un litro
- Una bolsa por pasajero, sin importar si el envase está lleno o no
Excepciones:
- Medicamentos líquidos con receta
- Fórmula, leche materna y alimentos para bebé
- Necesidades médicas especiales (en cantidad razonable y sujetas a revisión)
Baterías, electrónicos y artículos especiales
También puedes llevar en cabina:
- Baterías de litio para dispositivos portátiles de hasta 100 Wh, correctamente embaladas
- Cigarros electrónicos o vapeadores: uno por pasajero, apagado y sin uso durante el vuelo (prohibidos en equipaje documentado)
- Smart bags (maletas con batería): sólo si la batería es extraíble y viaja en el equipaje de mano; de lo contrario, están prohibidas
¿Qué artículos no puedes llevar en cabina?
Por razones de seguridad, estos objetos no están permitidos en el equipaje de mano y deben documentarse o no viajar:
- Líquidos que superen los 100 ml
- Objetos punzocortantes o filosos como cuchillos, navajas o tijeras con hoja mayor a 6 cm
- Herramientas contundentes: bates, porras, mazos o equipo de artes marciales
- Sustancias inflamables, químicas o tóxicas
- Réplicas de armas o dispositivos paralizantes
Artículos prohibidos en cualquier modalidad
Hay objetos que no pueden transportarse ni en cabina ni documentados, entre ellos:
- Armas de fuego, simulacros y municiones
- Explosivos, bengalas y fuegos artificiales
- Sustancias químicas peligrosas o material radiactivo
- Aerotablas (hoverboards), por riesgo de incendio en sus baterías
¿Qué sí debes documentar?
Para que no tengas duda, consulta la siguiente liga donde se detallan los artículos que sí podrás pasar a la cabina, los que deberás documentar y también los que de plano no están permitidos bajo ninguna circunstancia. Entre algunos artículos prohibidos en cabina, pero que sí pueden viajar en equipaje documentado, se hallan:
- Bebidas alcohólicas
- Aerosoles de uso personal (con límites de cantidad)
- Herramientas domésticas pequeñas
- Tijeras, alicates o llaves
Recomendaciones finales
Antes de hacer tu maleta:
- Consulta la lista oficial de artículos permitidos y prohibidos del AICM
- Revisa la política específica de tu aerolínea
- Separa líquidos y electrónicos
- Llega con anticipación al aeropuerto
Cumplir con las reglas del equipaje de mano y del equipaje documentado te permitirá viajar en avión con mayor tranquilidad y evitar contratiempos.
