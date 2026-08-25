Muere una azafata en Hawái tras caer de 24 pisos: qué se sabe

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La policía de Honolulu abrió una investigación. Foto: Pamela Au / Shutterstock

Una azafata de Southwest Airlines, identificada como Jenny Lupton, murió en extrañas condiciones cuando se hospedaba en un hotel de Hawái. Tenía 50 años y deja un hijo.

El Departamento del Médico Forense de Honolulu, de acuerdo con un reporte de People, informó a los familiares que la mujer presuntamente cayó desde el balcón de su habitación, ubicada en el piso 24.

Otro reporte de KWTV, estación de Oklahoma afiliada a CBS, detalla que el cuerpo de Jenny Lupton fue hallado la madrugada del jueves por un empleado del hotel, dentro de un contenedor de basura.

Una hermana de la víctima, llamada Tresa, señaló al medio: “Creemos que no lo hizo intencionadamente, lo que nos lleva a pensar que fue algún tipo de accidente fortuito o que alguien la lastimó”.

¿Qué le pasó a la azafata de Southwest Airlines?

A través de un comunicado, Southwest Airlines informó que la azafata murió cuando hacían una escala en Hawái, azotado por la tormenta tropical Lala, a mediados de agosto. Además, de ofrecer apoyo a la familia, la aerolínea afirmó que están colaborando con las autoridades locales en la investigación.

Durante esa escala, Jenny Lupton se alojó en el hotel de cuatro estrellas Hilton Hawaiian Village, ubicado en Waikiki. Su hermana Tresa declaró a KWTV que horas antes de su muerte había hablado con ella por mensajes de texto.

“Salió con una amiga azafata, bailaron y se divirtieron. Se había hecho un tatuaje”, comentó. También señala que la cronología de los hechos “no tiene sentido”. “Tememos que haya sido un delito”, sostuvo Tresa.

A Southwest Airlines flight attendant was found dead after falling from the 24th floor of a Waikiki hotel during a layover in Hawaii!!



Jenny Lupton, 50, of Oklahoma, was discovered early Thursday morning near a dumpster at the Hilton Hawaiian Village. The medical examiner said… pic.twitter.com/zoRLuOu2C3 — Bethany O’Leary 🇺🇸 🦅 (@BethanyForTruth) August 25, 2026

El Departamento de Policía de Honolulu declaró que han abierto una investigación vinculada con la el fallecimiento de Lupton, calificando el caso como “muerte sin supervisión”.

“Por el momento, no se han llegado a conclusiones sobre su muerte. Se trata de una investigación exhaustiva que llevará tiempo”, indica el comunicado, agregando que están examinando pruebas, recuperando los videos de vigilancia y realizando varias entrevistas a posibles testigos.

Jenny Lupton trabajó con Southwest Airlines durante 29 años

A través de las redes sociales, una sobrina de Jenny, Hannah Lupton, le hizo una dedicatoria. “Era la mejor tía que cualquier podría desear”, dice parte del mensaje publicado en Facebook.

También expresó que tenía “una personalidad inolvidable” y que incluso se convirtió en azafata después de su tía. “Me inspiró de maneras que quizás nunca imaginó”.

Jenny Lupton era considerada por sus compañeros como una trabajadora intachable y quien dedicó 29 años de su carrera a Southwest Airlines, misma aerolínea que en 2023 vio como uno de sus pasajeros saltó de un avión en pleno despegue. También era madre de un adolescente de 15 años.

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