Tormenta tropical Lala llega a Hawái: declaran estado de emergencia

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Hawái. Foto: AFP.

La tormenta tropical Lala azotó este sábado la Isla Grande de Hawái con lluvias torrenciales, mientras autoridades mantienen alertas ante la posibilidad de vientos con fuerza de huracán, inundaciones, deslizamientos de tierra y fuerte oleaje.

El gobernador de Hawái, Josh Green, declaró el estado de emergencia ante la llegada del fenómeno meteorológico al archipiélago, cuando registraba vientos de 100 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó en su aviso de las 15:00 GMT del sábado que ya habían comenzado los vientos con fuerza de tormenta tropical y señaló que posteriormente se esperaban vientos con fuerza de huracán en la Isla Grande.

Tormenta tropical Lala mantiene alertas en Hawái

También estaba vigente un aviso de huracán para el condado de Hawái, que comprende la Isla Grande, mientras que las islas de Maui, Molokai y Kahoolawe permanecían bajo un aviso de tormenta tropical.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, las condiciones previstas podrían generar vientos capaces de causar daños en la Isla Grande.

Las autoridades también advirtieron sobre el riesgo asociado a las lluvias. El organismo señaló que las precipitaciones podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que representarían un peligro para la población, particularmente en zonas de terreno escarpado.

Lala podría dejar lluvias de más de 60 centímetros

La Agencia Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, conocida como NOAA, indicó que en la Isla Grande podrían registrarse precipitaciones superiores a 60 centímetros.

Además de las lluvias, se esperaba una marejada ciclónica acompañada de olas peligrosas, por lo que las autoridades recomendaron mantener las medidas de prevención ante las condiciones meteorológicas.

Las condiciones adversas podrían continuar hasta el domingo, de acuerdo con la información proporcionada sobre el desplazamiento de la tormenta tropical Lala.

Autoridades de Hawái piden prepararse ante la tormenta

El alcalde de Honolulu, Rick Blangiardi, informó el viernes que su administración llevaba varios días preparando la zona ante el impacto de Lala y pidió a los residentes mantenerse preparados.

Por su parte, la agencia de gestión de emergencias de Hawái emitió recomendaciones para reducir riesgos ante las lluvias, los vientos y posibles inundaciones.

Entre las medidas solicitadas a la población se encuentran:

Limpiar canalones y desagües.

Elevar del suelo los objetos de valor.

Sellar las rendijas de las puertas.

Retirar ramas de árboles que pudieran representar una amenaza para las propiedades.

Las autoridades mantienen las alertas correspondientes mientras la tormenta tropical Lala afecta al archipiélago y se prevén condiciones de viento, lluvia y oleaje durante las próximas horas.

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