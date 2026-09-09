Multas en Texas: qué hacer si perdiste tu placa delantera

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Auto con placas en Texas. Foto: Envato.

Si perdiste tu placa delantera en Texas, no basta con guardarla dentro del vehículo y continuar el viaje como si nada hubiera pasado. La ley estatal exige que los autos que deben llevar dos placas las exhiban una adelante y otra atrás. La placa debe estar instalada en el exterior y permanecer visible y legible.

La situación puede parecer menor, pero no lo es. Texas contempla una infracción por circular sin las placas requeridas y la ley permite una multa de hasta 200 dólares.

¿Dónde debe estar la placa delantera en Texas?

La respuesta es bastante clara: en la parte exterior delantera del vehículo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) señala que los propietarios de vehículos deben mostrar dos placas, una en el exterior frontal y otra en el exterior trasero. Las placas deben estar sujetas de manera segura y horizontal y la parte inferior debe quedar al menos a 12 pulgadas del suelo.

Eso deja fuera una práctica que algunos conductores utilizan cuando han perdido o retirado temporalmente la placa: colocarla sobre el tablero o detrás del parabrisas.

Llevar la placa dentro del auto no equivale a exhibirla correctamente.

Y esta distinción importa. Tener la placa físicamente en el vehículo demuestra que la conservas, pero no significa que estés cumpliendo con la forma de exhibición establecida por Texas.

¿Qué pasa si perdiste tu placa delantera en Texas?

Si la placa realmente desapareció, lo prudente es solicitar una placa de reemplazo en lugar de simplemente guardar la otra placa dentro del vehículo y seguir conduciendo.

El TxDMV indica que las placas de reemplazo están disponibles a través de la oficina del county tax assessor-collector correspondiente. El costo general señalado por la agencia es de 6 dólares más una tarifa de automatización de 50 centavos, para un total de 6.50 dólares.

Para solicitar el reemplazo se utiliza la Application for Replacement License Plate(s) and/or Registration Sticker, Form VTR-60. El formulario contempla situaciones como placas perdidas, robadas o dañadas.

El TxDMV también establece que, cuando corresponde, el propietario debe entregar las placas que todavía tenga en su poder al solicitar el reemplazo.

Si perdiste la placa, estos son los pasos más importantes:

Confirma que realmente no la tienes antes de iniciar el trámite

antes de iniciar el trámite Si fue robada, repórtala a las autoridades locales

Solicita una placa de reemplazo ante la oficina correspondiente del condado

Completa el formulario VTR-60 cuando sea necesario

cuando sea necesario Paga la tarifa correspondiente

Una vez recibida la nueva placa, instálala correctamente en la parte exterior delantera

El TxDMV recomienda además cancelar las placas activas que hayan sido perdidas o robadas en los sistemas correspondientes en los casos en que aplique.

¿Puedes poner la placa perdida sobre el tablero mientras consigues otra?

Aquí está una de las dudas más importantes para cualquier conductor en Texas.

No es la misma cosa tener una placa dentro del automóvil que exhibirla en el exterior.

El DPS establece expresamente que la placa delantera debe estar en el exterior del vehículo. Por eso, colocarla detrás del parabrisas o apoyarla sobre el tablero no cumple con esa regla de colocación.

La lógica parece sencilla: la matrícula tiene que poder identificarse como parte del vehículo desde el exterior. Una placa guardada en la cabina no cumple esa función de la misma manera.

Es un pequeño detalle que puede convertirse en un problema durante una parada de tráfico.

¿De cuánto es la multa por manejar sin la placa delantera en Texas?

La legislación estatal establece que una persona comete una infracción si conduce por una vía pública un vehículo que debe mostrar dos placas y no las exhibe conforme a las reglas de colocación.

La sección 504.943 del Código de Transporte de Texas establece que esa infracción es un misdemeanor, es decir, un delito menor, y contempla una multa de hasta 200 dólares.

Hay que hacer una precisión importante: 200 dólares es el máximo establecido por la ley, no una cantidad que todos los conductores necesariamente tendrán que pagar.

El monto concreto de una eventual sanción depende de las circunstancias del caso y del procedimiento correspondiente.

Por eso, titular una nota simplemente como “Texas te cobrará $200” sería exagerado. La ley dice “hasta 200 dólares”. Esa palabra cambia bastante la historia.

¿Puede un tribunal desestimar la infracción si corriges el problema?

Sí, existe una posibilidad contemplada expresamente en la legislación estatal.

La sección 504.943 señala que un tribunal puede desestimar el cargo si el conductor corrige el defecto antes de su primera comparecencia ante la corte y paga una tarifa de reembolso que no supere los 10 dólares.

La palabra clave es precisamente “puede”.

No significa que cualquier conductor que reciba una citación obtendrá automáticamente la desestimación. La disposición establece las condiciones bajo las cuales el tribunal tiene esa posibilidad.

Eso también significa que corregir la situación rápidamente puede ser importante si ya recibiste una citación.

¿Todos los vehículos deben llevar placa delantera en Texas?

No.

La obligación de dos placas no se aplica de la misma manera a todos los vehículos. La propia legislación distingue entre los vehículos que deben exhibir dos placas y categorías como motocicletas, tractores de carretera, remolques y semirremolques, que están sujetas a reglas diferentes.

Por eso, antes de asumir que la misma norma aplica a cualquier vehículo que circule por Texas, hay que identificar qué tipo de vehículo se está conduciendo.

Para un automóvil que sí está sujeto al requisito de dos placas, la regla general es directa: una adelante y otra atrás.

¿Qué debes hacer si todavía tienes la placa pero está dañada?

No siempre es necesario esperar a que una placa desaparezca para pedir un reemplazo.

El TxDMV permite solicitar placas nuevas cuando las actuales necesitan ser reemplazadas por razones de cosmética o legibilidad, además de situaciones como pérdida o robo.

Esto tiene sentido porque la normativa también exige que las placas puedan verse y leerse correctamente.

Una matrícula doblada, deteriorada o cubierta de tal manera que impida identificar sus letras o números puede crear otro problema distinto al de simplemente haber perdido la placa.

¿Qué pasa si la placa delantera fue robada?

Si sospechas que alguien se llevó la placa de tu automóvil, la situación merece un paso adicional.

El TxDMV recomienda reportar las placas robadas a la policía local, además de realizar el trámite correspondiente para cancelarlas o sustituirlas cuando aplique.

No conviene simplemente esperar a ver si aparecen.

Una placa puede ser utilizada indebidamente en otro vehículo y terminar asociada con situaciones que nada tienen que ver con su propietario original. Reportarla permite dejar constancia de lo ocurrido y comenzar el proceso de reemplazo.

¿Cuál es la forma más segura de evitar una multa por la placa delantera?

Si perdiste tu placa delantera en Texas, la respuesta más sencilla es también la más práctica: no consideres que llevarla dentro del automóvil sustituye su instalación exterior.

Texas exige que los vehículos sujetos al requisito de dos placas las exhiban correctamente. El DPS especifica que deben estar en el exterior, sujetas de manera segura, en posición horizontal y visibles.

Si la placa desapareció, el camino correcto es gestionar su reemplazo mediante el TxDMV y la oficina del condado correspondiente. El trámite puede parecer una molestia por una pieza de metal que cuesta relativamente poco reemplazar.

Pero una placa perdida puede convertirse en algo bastante más incómodo si el conductor decide ignorar el problema y continúa circulando sin cumplir con la normativa.

La regla de Texas no se basa en si llevas la placa contigo. Se basa en si está correctamente exhibida en el vehículo.

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