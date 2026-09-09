Un congresista de California que ganó el Mega Millions viola la ley de transparencia bursátil

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El representante estadounidense Gil Cisneros. Foto: Bryan Dozier / AFP

El congresista de California Gil Cisneros está nuevamente bajo escrutinio, luego de que difundieran registros de la Cámara de Representantes, los cuales muestran que presentó fuera de plazo la información correspondiente a más de 50 operaciones bursátiles.

Según reseña The Washington Sun, esta práctica constituye una violación de las disposiciones de transparencia de la STOCK Act, de acuerdo con una revisión de los documentos realizada por Notus.

Las operaciones involucraron cantidades que, en conjunto, se encuentran entre 95 mil y 900 mil dólares. Entre las compañías aparecen Palantir Technologies, Microsoft, Macom Technology Solutions, SPX Technologies, Coinbase, Nvidia, Paramount Skydance y Uber, entre otras empresas.

El caso de Gil Cisneros resulta llamativo porque no es un congresista que dependa de su salario público. En 2010, cuando todavía no ocupaba un escaño en el Congreso, él y su esposa ganaron un premio mayor de 266 millones dólares de Mega Millions.

La propia historia oficial de premios de Mega Millions registra a Gilbert y Jackie Cisneros como ganadores del jackpot del 4 de mayo de 2010 en California, según reseña la revista People.

¿Qué hizo el congresista de California que viola la STOCK Act?

El problema identificado en los registros no es que el congresista haya comprado determinadas acciones, sino cuándo informó esas operaciones al público.

La STOCK Act, que se puede leer en la página web oficial del Congreso, exige que sus miembros y determinados empleados federales reporten determinadas transacciones financieras dentro de un plazo máximo de 45 días desde que se realiza la operación. En términos generales, el requisito alcanza transacciones de valores superiores a mil dólares.

El análisis de Notus encontró que el congresista de California tardó días o semanas adicionales en informar más de 50 operaciones que debían aparecer en sus reportes financieros. Por esa razón, se considera violaciones de la ley federal de transparencia.

¿Qué es exactamente la Ley STOCK?

La “Stop Trading” on “Congressional Knowledge Act”, conocida como STOCK Act, fue aprobada en 2012.

La ley parte de un principio básico: los miembros del Congreso no pueden utilizar para beneficio personal información material no pública que hayan obtenido gracias a su posición.

Además, los congresistas y empleados del Congreso, que en junio apruebó 70 mil millones de dólares para ofensiva migratoria, no están exentos de las leyes federales contra el uso de información privilegiada. La norma establece que tienen un deber de confianza respecto del Congreso, el gobierno federal y los ciudadanos cuando poseen información material no pública derivada de sus funciones oficiales.

Asimismo, las operaciones que deben reportarse tienen que hacerse públicas para que periodistas, investigadores y ciudadanos puedan conocer qué activos financieros están comprando o vendiendo quienes participan directamente en la elaboración de las leyes.

El pasado mes de febrero, el congresista de California dijo a Notus que cuenta con un asesor financiero y que, debido al tamaño de su patrimonio, confía en esa persona para administrar sus inversiones.

“Si ven el tamaño de mi cartera, entenderán por qué tengo un asesor que toma todas las decisiones, y confío en él. Como siempre digo, he tenido mucha suerte en la vida y quiero poder protegerla”, expresó Gil Cisneros.

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