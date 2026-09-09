¿Puedes llevar mantequilla de maní al aeropuerto? La TSA tiene una regla que debes conocer

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La mantequilla de maní parece un alimento sólido, pero la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) la clasifica como líquido o untable para efectos de los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos. Por esa razón, los viajeros deben cumplir con las mismas restricciones de tamaño que aplican a otros líquidos cuando la llevan en el equipaje de mano.

La regla puede resultar poco intuitiva, pero determina qué cantidad del producto puede pasar por el control de seguridad y cuál debe viajar en el equipaje facturado.

Peanut butter is a liquid… we said what we said… this time with receipts ⬇️ — TSA (@TSA) September 2, 2026

¿Cuánta mantequilla de maní puedes llevar en el equipaje de mano?

La TSA permite llevar mantequilla de maní en el equipaje de mano siempre que cada recipiente tenga una capacidad máxima de 3.4 onzas, equivalentes a 100 mililitros.

El recipiente también debe entrar en la bolsa transparente de un cuarto de galón que utilizan los viajeros para transportar sus líquidos, junto con los demás productos que estén sujetos a esta restricción.

Por lo tanto, un frasco grande de mantequilla de maní no puede pasar por el control de seguridad dentro del equipaje de mano, aunque el producto esté prácticamente lleno o tenga una consistencia espesa.

La restricción se aplica al tamaño del recipiente, no a la cantidad que quede dentro. Un envase que supere las 3.4 onzas no cumple con el límite, aunque contenga menos producto.

¿Puedes llevar un frasco grande en el equipaje facturado?

Sí. La restricción de 3.4 onzas corresponde al equipaje de mano. Los viajeros pueden tener recipientes de mayor tamaño en el equipaje facturado.

Esto permite transportar una cantidad mayor de mantequilla de maní sin tener que dividirla en recipientes pequeños para pasar por seguridad.

La diferencia entre ambos tipos de equipaje es importante porque la clasificación como líquido afecta principalmente lo que el pasajero lleva consigo al pasar por el punto de control.

¿Puedes llevar un sándwich de mantequilla de maní?

Sí. La TSA permite transportar alimentos sólidos en el equipaje de mano, por lo que un sándwich preparado con mantequilla de maní puede pasar por el control de seguridad.

La diferencia está en la forma en que se transporta el alimento. Un frasco de mantequilla de maní se considera un líquido o untable y está sujeto al límite de 3.4 onzas. Un sándwich preparado, en cambio, se considera un alimento sólido.

Esto significa que un viajero puede llevar un sándwich de mantequilla de maní en su equipaje de mano, aunque no pueda llevar un frasco grande del mismo producto.

La misma regla se aplica a otros alimentos untables

La mantequilla de maní forma parte de una categoría de alimentos que la TSA trata como líquidos o untables durante el control de seguridad.

En esta categoría también pueden entrar productos como hummus, mermeladas, jaleas, salsas y otros alimentos de consistencia similar. Si se transportan en el equipaje de mano, deben respetar el límite establecido para líquidos.

La regla no significa que estos alimentos estén prohibidos en los aeropuertos. El tamaño del recipiente determina si pueden pasar por seguridad en el equipaje de mano o si deben colocarse en el equipaje facturado.

Antes de viajar, la TSA recomienda consultar su herramienta de alimentos y artículos permitidos para comprobar las condiciones específicas de cada producto.

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