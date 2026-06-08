Las 7 fragancias dupe de lujo que las latinas compran en Estados Unidos por menos de 60 dólares

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Foto: AFP.

Muchas mujeres buscan cada vez más las llamadas fragancias dupe como una alternativa económica para disfrutar aromas de alta calidad.

Esta tendencia crece con fuerza entre las mujeres hispanas que desean un perfume con aroma de lujo sin gastar cientos de dólares en marcas reconocidas.

Sin embargo, ante un mercado cada vez más amplio y la aparición de paquetes promocionales que ofrecen varias fragancias por un precio reducido, la verdadera pregunta es cuál de todas estas opciones realmente vale la pena comprar.

Por ese motivo, antes de elegir una fragancia inspirada en perfumes de diseñador, las consumidoras suelen prestar atención a varios aspectos:

La duración del aroma

La similitud con el perfume original

La proyección sobre la piel

La relación entre precio y tamaño de la botella

Las dupes de Baccarat Rouge y Black Opium son las más populares

Entre las fragancias dupe más comentadas en TikTok Shop destacan las inspiradas en dos perfumes que llevan años entre los más vendidos del mercado: Baccarat Rouge 540, de Maison Francis Kurkdjian, y Black Opium, de Yves Saint Laurent.

Una de las opciones más populares es The New Rouge, de la casa Orientica, considerada por muchas usuarias como una de las alternativas más cercanas a Baccarat Rouge 540. Este perfume suele encontrarse en TikTok Shop por precios que oscilan entre 30 y 50 dólares por una botella de 100 ml, muy por debajo del valor de la fragancia original.

Las reseñas destacan especialmente su combinación de notas dulces y amaderadas, así como una duración que puede extenderse durante gran parte del día. Por esa razón, se ha convertido en una de las recomendaciones más frecuentes entre quienes buscan un aroma elegante sin realizar una gran inversión.

Otra opción que también ha ganado popularidad es Seeing Rouge, de Bath & Body Works, una fragancia que forma parte de la línea inspirada en perfumes de lujo de la marca. El producto suele aparecer en promociones frecuentes dentro de las tiendas físicas de Estados Unidos, donde es posible encontrar descuentos de hasta 20%.

Por su parte, Midnight Addiction, también de Bath & Body Works, se ha posicionado como una de las alternativas más buscadas a Black Opium. Su perfil aromático destaca por las notas de vainilla, especias y acordes dulces, características que recuerdan al exitoso perfume de Yves Saint Laurent.

Entre los motivos por los que estas fragancias dominan las búsquedas destacan:

Precios inferiores a 60 dólares

Disponibilidad en tiendas físicas y plataformas digitales

Aromas inspirados en perfumes de lujo muy conocidos

Buena duración para su rango de precio

Dupes de perfumes árabes dominan las búsquedas en TikTok Shop

Los perfumes árabes se han convertido en una de las categorías de mayor crecimiento dentro del mercado de fragancias económicas. Marcas como Lattafa y Orientica aparecen constantemente en videos virales gracias a sus fórmulas intensas y su capacidad para ofrecer aromas sofisticados a precios accesibles.

Estas fragancias suelen costar entre 30 y 60 dólares, aunque muchas consumidoras aseguran que su rendimiento puede competir con perfumes considerablemente más costosos.

Uno de los nombres que más se repite en TikTok es Amber y Zafrán, una fragancia que las usuarias describen como elegante, cálida y versátil. Su combinación de notas especiadas y orientales la convierte en una opción popular tanto para el día como para la noche.

Actualmente puede encontrarse en Walmart por alrededor de 49 dólares, lo que la posiciona entre las opciones más accesibles dentro de esta categoría.

Otra fragancia que ha ganado notoriedad es Game of Space No Limit, de Joe Milano, considerada por muchos usuarios como una alternativa económica a Amyris Extrait de Parfum, un perfume asociado al cantante Bad Bunny.

Las reseñas destacan especialmente:

Su fuerte proyección

Una duración de hasta ocho horas

Su buena relación calidad-precio

Su popularidad en TikTok Shop

A esta tendencia también se suma la línea Bharara, cuyas fragancias femeninas figuran entre las más vendidas dentro de la plataforma. Sus aromas intensos y elegantes han ayudado a consolidar la presencia de la marca entre las consumidoras que buscan perfumes con personalidad sin gastar demasiado dinero.

Las latinas buscan estas dupes porque ofrecen características similares a fragancias que pueden costar más de $300, pero por una fracción del precio. Además, permiten probar distintos aromas sin realizar una inversión tan elevada como la que exigen muchas marcas de diseñador.

La combinación de precio accesible, buena duración, aromas sofisticados y una amplia presencia en TikTok Shop explica por qué estas fragancias continúan dominando las búsquedas y las recomendaciones durante 2026.

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