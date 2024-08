¡La puso como chancla! Conductor de Uber se niega a llevar a un niño solo y regaña a la mamá por “irresponsable”

Conductor de Uber rechaza viajar con niño solo. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un conductor de Uber se negó a viajar solo con un niño, por lo cual no dejó pasar la oportunidad para confrontar y regañar a la madre.

Conductor de Uber se niega a llevar a un niño solo y regaña a la mamá

Un video que circula en redes sociales ha desatado un intenso debate sobre la responsabilidad de los conductores de aplicaciones y los límites de sus servicios.

Ver más pic.twitter.com/2lp04KQNfE — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) August 9, 2024

En las imágenes se observa cómo un conductor de Uber, plataforma de transporte por aplicación, se niega a llevar a un niño sin compañía de un adulto.

El incidente tuvo lugar cuando una mujer solicitó un servicio para trasladar a su hijo a un destino cercano.

Si bien la madre ayudó al menor a subir al vehículo y le indicó que se abrochara el cinturón de seguridad, ella misma no abordó el automóvil.

Ante esta situación, el conductor expresó su desacuerdo y se negó a realizar el viaje, argumentando que es irresponsable permitir que un menor viaje solo.

“No puedo hacer el viaje, el niño no puede viajar solito”, afirmó el conductor de Uber en el video. “Literalmente no puedo hacerlo, no podemos hacer un servicio de ese tipo. Tiene que viajar usted con el niño”, agregó, cuestionando la decisión de la madre.

La mujer, por su parte, intentó justificar su acción, asegurando que el padre del menor lo recibiría en el destino y que en ocasiones anteriores otros conductores habían aceptado realizar este tipo de viajes.

Usuarios aplauden a conductor de Uber por no llevar a niño

Sin embargo, el conductor se mantuvo firme en su posición y amenazó con llamar a la policía si la mujer no retiraba al niño del vehículo.

Las imágenes han generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios se han dividido entre quienes apoyan la decisión del conductor de Uber.

“Es lo mejor”, “Tiene un 10”, “Las mamás no deben dejarlos solos”, “El conductor hizo bien”, “Aplaudo su decisión” y “La mujer no debió enojarse”, son algunos de los comentarios.