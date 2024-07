¡Eternamente joven! Tiene 35 y parece de 15; revela sus secretos

Hombre de 35 años, pero parece de 15. Foto: Getty | Ilusrtativa

Tal parece que la realidad supera la ficción en el caso de un joven que dice tener 35 años, pero luce como un adolescente de 15. Se trata de Brandon Miles May, quien, en redes sociales, ha tomado relevancia y hasta comparte cómo logra verse eternamente joven.

De acuerdo con el hombre, originario de Detroit, Michigan, desde que tenía 13 años comenzó a cuidar, al menos, tres aspectos en su vida:

Se alimenta de una forma saludable Cuida la piel de los rayos solares Evita el ejercicio en exceso

En una entrevista para Daily Mail, Brandon Miles May explicó que desde temprana edad comenzó a cuidar su piel y, generalmente, se cubre de los rayos del sol.

“Toda mi vida he estado alejado de la luz del sol. Uso una sudadera con capucha para bloquear el sol y me cubro el dorso de las manos con protectores”.

Además, entre sus secretos, el hombre eternamente joven también destacó que si bien hace ejercicio, no lo practica en exceso.

“No hago ejercicio intenso. Hacer demasiado ejercicio puede causar estrés en el cuerpo y envejecerlo. Mantengo mi ejercicio moderado y suave: una caminata, yoga y algo de entrenamiento de fuerza”.

De acuerdo con el hombre, también mantiene una dieta saludable, que incluye té verde, pescados bajos en mercurio, frutas, pero eliminó los azúcares. Sin embargo, confesó que consume chocolate, siempre y cuando cumpla con algunas características.

“Como chocolate todos los días. El chocolate que consumo contiene entre un 92 y un 100% de cacao. Es muy amargo. Yo también soy bastante flexible”.

Entre los secretos para verse joven, también destaca que no consume alcohol. Sin embargo, aseguró que lo que busca no es verse joven, sino sentirse bien.

“Quiero sentirme bien, sentirme joven es parte de lucir joven. Vivir para siempre no es una prioridad, se trata de mantener mi salud. Creo que me veo mejor que hace 10 años. Me siento joven, física y emocionalmente. Creo que el cuerpo sigue a la mente”.

¿Quién es el hombre que se ve eternamente joven?

Según reportes, Brandon Miles May es un escritor y dueño de un negocio de comunicaciones médicas. Además, es activo en redes sociales, en donde comparte parte de sus días.