Un hombre en Utah, Estados Unidos, llevó su ira al límite. Michael Murray, quien había comprado un automóvil en la localidad de Sandy, en el mismo estado, decidió devolverlo de una manera peligrosa e inusual tras descubrir que tenía fallas mecánicas.

Videos que se han viralizado en redes sociales muestran a un conductor enfurecido estrellando un auto contra una agencia de vehículos. Afortunadamente, no se reportaron lesionados; sin embargo, el establecimiento sufrió daños significativos.

Según la policía, Murray adquirió lo que parecía ser un Subaru Outback en una agencia local de vehículos Mazda. Horas después, al detectar las fallas del auto, regresó al lugar con la intención de cambiar el vehículo o recuperar su dinero.

Sandy, Utah — A man tried to return a faulty car to the dealership, but they refused since it was sold “as is.” So he returned it anyway. pic.twitter.com/5DNbTs27A6