Historia viral: mujer denuncia a su expareja por poner pastillas abortivas en su bebida

Médico denunciado por usar pastillas abortivas. Foto: TikTok @luchandoporhistorias

Una mujer denunció a su expareja, el doctor Armando Mansilla Alba, por poner pastillas abortivas en su bebida, sin su consentimiento. La denunciante explicó a detalle su caso mediante un video publicado en TikTok: cómo se enteró y cuáles son las medidas que está tomando para que este caso no quede impune.

Mujer denuncia a su exnovio por poner pastillas abortivas en su bebida

Armando Mansilla es residente de cuarto año de la especialidad cirugía en el Hospital Español. En el año 2023, ella entró a ese lugar para realizar su año de internado, ahí se conocieron. Desde febrero de ese año comenzaron una relación y en agosto, se embarazó.

Al principio, Armando reaccionó “superbién”, se mostraba contento con la noticia, le prometió todo su apoyo con el bebé. Pero en realidad él no quería ser padre.

[TE PUEDE INTERESAR: Justicia para Carla: madre sobreviviente de cáncer en QRoo denuncia que su exesposo se llevó a sus hijos]

Un día, la denunciante recibió un mensaje de Ivanna, la ex de Armando, quien admitió que llevaba meses saliendo con él y hasta tenían un mes viviendo juntos. Pero el motivo del mensaje no fue confesar la infidelidad, sino informarle que Armando intentó poner pastillas abortivas en su bebida para que no tuviera al bebé.

“Wey, el viernes me escribió y me dijo que te había puesto misoprostol en tu proteína, pero que agarraste otra. Por eso te invitó a comer y te lo puso en el vaso de agua”. Mensaje de Ivanna, la ex

Al enterarse de todo esto, lo encaró y él negó todo, diciendo que eran invenciones de su ex. Al final ella decidió terminar con él.

Cámara de seguridad graba el momento en que puso las pastillas abortivas en un vaso

En su testimonio, ella menciona que el viernes 11 de agosto, Armando se ofreció a guardar su mochila en su locker, probablemente ahí fue cuando puso las pastillas en su proteína. Ese mismo día la llevó a un restaurante cerca del hospital. Él se mostró insistente en que pidiera una malteada, pero ella prefirió un vaso con agua.

Una cámara de seguridad grabó el momento en que ella va al baño; él aprovecha para sacar un objeto de su bolsillo y ponerlo en el vaso de agua. Cuando regresó a la mesa el vaso estaba en el suelo, no se sabe si se puso nervioso y lo tiró por accidente, o intentó ocultar algo.

Ella espera que se aplique justicia contra Armando

Al denunciarlo con el Departamento de Enseñanza del Hospital Español, lo suspendieron y lo mandaron a rotar a otro hospital; pero a inicios de este año regresó a terminar su especialidad. Para defenderse de las acusaciones, Armando reiteró que su ex se inventó todo; sobre el video del restaurante mencionó que tomó el vaso de agua para ponerle Splenda.

Actualmente, la Fiscalía de la CDMX se encuentra juntando evidencias para abrir una carpeta de investigación en contra del estudiante de Medicina. Ella cierra su video esperando que se aplique justicia contra el médico por utilizar su cédula profesional para comprar pastillas abortivas y atentar contra la integridad de otra persona.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]