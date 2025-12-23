GENERANDO AUDIO...

Netflix se despide esta icónica serie. Foto: Getty Images.

La actriz Victoria Ruffo se volvió viral en redes sociales tras aparecer en un video donde llora por Hawkins y por los personajes de Stranger Things, especialmente por Steve Harrington, a días del estreno del Volumen 2 de la temporada 5 en Netflix. En las imágenes, la actriz enciende cuatro veladoras, besa la fotografía del personaje y lanza un mensaje para el fandom mexicano.

“Ayúdenme, ayúdenme. Todo México debe protegerlos. Encendamos unas velas para ayudarlos en este camino tan oscuro. Seamos el faro de esperanza que nuestros héroes necesitan. Ay, mi Steve, mi querido Steve”. Victoria Ruffo

El video fue publicado por Netflix y generó miles de reacciones entre fans que también se preparan para despedirse de una de las series más importantes de la plataforma.

Victoria Ruffo se suma al fandom de Stranger Things

La reacción de Victoria Ruffo se suma a la ola de emociones que ha provocado el cierre de Stranger Things, una serie que marcó a toda una generación.

En redes, usuarios replicaron el llamado de la actriz, compartiendo memes y mensajes de apoyo para Steve Harrington.

¿Por qué tanta lloradera por Steve, qué saben?

Súbanle el sueldo a quien se le ocurrió esta locura.

Esta vez México sí le ganó a la IA.

Quiere más al Steve que a José Eduardo.

¿Por qué la de Steve es más grande?

¿Cuándo se estrena el Volumen 2 y el gran final?

El Volumen 2 de Stranger Things 5 llegará a Netflix el 25 de diciembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Esta segunda parte estará compuesta por tres episodios, en los que los protagonistas enfrentarán de lleno la amenaza del Upside Down.

El gran final de la serie se estrenará el 31 de diciembre, con un episodio que se prevé tenga una duración cercana a dos horas, marcando el cierre definitivo de la historia de Hawkins.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.