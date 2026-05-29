VIDEO: ocho personas quedan atrapadas en montaña rusa en Texas; el rescate duró 4 horas

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Ocho personas quedan varadas en montaña rusa en Texas | Foto: Getty/Ilustrativa

El jueves 28 de mayo de 2026, un incidente en un parque de diversiones en Texas, Estados Unidos, generó movilización de equipos de emergencia luego de que ocho personas quedaran atrapadas en lo alto de una montaña rusa, en una posición casi vertical y a más de 30 metros de altura, de acuerdo con medios locales.

El vagón en el que viajaban los afectados quedó detenido durante el ascenso de la atracción, lo que provocó que permanecieran suspendidos con la espalda hacia el vacío por varias horas.

🇺🇸: Eight Houston charter school students were safely rescued Thursday evening after their car on the Iron Shark roller coaster at Galveston Island Historic Pleasure Pier malfunctioned and stalled near the top of its nearly 100-foot vertical lift hill.



Facing upward for nearly… pic.twitter.com/VvDew3ZDGA — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 29, 2026

Rescate se prolongó por casi cuatro horas

De acuerdo con reportes locales, los afectados eran estudiantes de una escuela chárter de Houston, quienes quedaron varados en la montaña rusa Iron Shark, ubicada en el muelle Galveston Island Historic Pleasure Pier.

El rescate fue realizado por el cuerpo de bomberos de Galveston, que desplegó un operativo especializado para descender a los pasajeros uno por uno mediante arneses de seguridad y un camión grúa de aproximadamente 32 metros.

Según medios locales, las labores se extendieron por cerca de cuatro horas y concluyeron alrededor de las 21:00 horas, sin que se reportaran personas lesionadas.

Video muestra momento en que quedan atrapados

El incidente fue captado en video por visitantes del parque, donde se observa el vagón detenido justo antes de alcanzar la cima de la subida vertical.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran a los pasajeros suspendidos en el aire mientras esperaban ser auxiliados, lo que generó diversas reacciones entre usuarios.

🇺🇸 | 8 personas quedaron varadas en lo alto del aire en una montaña rusa en Galveston, Texas.



Los bomberos los rescataron uno por uno, bajándolos en una canasta.

pic.twitter.com/S9D9b3jj54 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 29, 2026

Sin heridos tras el incidente en parque de diversiones

A pesar del tiempo que permanecieron atrapados, las autoridades confirmaron que ninguna de las ocho personas resultó con lesiones.

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