Yesenia Torres es una creadora de contenido sobre estilo de vida reconocida en redes sociales. Recientemente, se volvió viral luego relatar una pelea que tuvo con la amante de su esposo.

A través de una entrevista con el youtuber Un tal Fredo, la influencer platicó cómo este enfrentamiento le cambió la vida.

Yesenia Torres relató cómo se enfrentó a la amante de su esposo tras descubrir la infidelidad de su pareja, con quien llevaba más de 15 años casada.

Según Yesenia, el incidente ocurrió cuando identificó el vehículo de la amante y decidió confrontarla directamente.

“Me quité las zapatillas, me bajé y le dije ‘te iba a encontrar HDPM’. Me dio con su pie, y le dije: No me vuelves a tocar. Yo me le lancé agarrarla, y le pegué, y ahí estuvimos”.

Yesenia Torres