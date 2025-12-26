Casi 6 mil vehículos Mazda serán revisados por Profeco en México: ¿Está tu auto afectado?

GENERANDO AUDIO...

Profeco advierte sobre fallas en estos modelos de Mazda. Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión de Mazda Motor de México que afecta a 5 mil 937 vehículos de los modelos CX70 año 2025 y CX90 años 2024 y 2025, debido a una falla en el sistema que puede provocar que el auto se quede sin combustible mientras está en circulación, con el consecuente apagado del motor.

¿Qué vehículos Mazda están llamados a revisión?

De acuerdo con el comunicado oficial, el llamado a revisión aplica para:

Mazda CX70 modelo 2025

Mazda CX90 modelos 2024 y 2025

Por lo que en total, la campaña involucra a 5 mil 937 vehículos en México

¿Cuál es la falla detectada por Mazda?

La alerta se debe a un problema en el software del Módulo de Control de la Carrocería (BCM), el cual puede ocasionar que el indicador de combustible del tablero muestre un nivel mayor al real que hay en el tanque.

Riesgo para los conductores

Debido a esta falla, el vehículo podría quedarse sin combustible durante la conducción, lo que puede provocar que:

El motor se detenga

El automóvil no pueda volver a arrancar

Asimismo, esta situación representa un riesgo para la seguridad de las personas usuarias y de terceros.

¿Cuál es la solución y tiene costo?

Como contramedida, Mazda Motor de México:

Inspeccionará las unidades afectadas

Actualizará el software del BCM , en caso necesario

, en caso necesario No cobrará ningún costo a las y los propietarios

La automotriz informará directamente a las personas afectadas cuándo deberán acudir a un distribuidor autorizado para realizar la reprogramación.

Mazda puso también a disposición los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 800 01 62932

800 01 62932 Sitio web: https://www.mazda.com/

Llamado a revisión: https://www.mazda.mx/mi-mazda/programas-servicio

Vigencia del llamado y seguimiento de Profeco

La vigencia de la campaña es indefinida y, según la automotriz, hasta el 17 de octubre de 2025 no se han reportado daños ni lesiones relacionados con esta falla.

La Profeco informó además que dará seguimiento puntual al cumplimiento del llamado a revisión y recordó sus canales de atención:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

55 5568 8722 y 800 468 8722 Redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco Facebook: ProfecoOficial



