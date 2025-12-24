GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El precio de la gasolina continúa impactando en el bolsillo de los automovilistas, por lo que elegir el momento adecuado para llenar el tanque puede hacer una diferencia tanto en el gasto como en el rendimiento del combustible y el tiempo de espera en las estaciones de servicio.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el mejor horario para cargar gasolina es después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas. La dependencia explicó, a través de sus redes sociales, que en ese horario se reduce la evaporación del combustible, lo que permite aprovechar mejor cada litro y, en consecuencia, ahorrar dinero.

Durante el día, especialmente en horas de mayor calor, una parte del combustible puede evaporarse al momento de la carga. Al hacerlo cuando baja la temperatura, como ocurre después de las 18:00 horas, esta pérdida es menor y el rendimiento es mayor.

Otras recomendaciones para ahorrar gasolina

Además de elegir el mejor horario, la Secretaría de Energía recomienda mejorar los hábitos de manejo y mantenimiento del vehículo:

Al conducir

Evita calentar el motor antes de arrancar; el vehículo consume gasolina sin avanzar

antes de arrancar; el vehículo consume gasolina sin avanzar Acelera de forma gradual ; pisar a fondo el acelerador puede aumentar hasta cuatro veces el consumo

; pisar a fondo el acelerador puede aumentar hasta cuatro veces el consumo Respeta los límites de velocidad ; a mayor velocidad, mayor gasto de combustible

; a mayor velocidad, mayor gasto de combustible Anticípate al tránsito para reducir frenadas y aceleraciones innecesarias

para reducir frenadas y aceleraciones innecesarias En pendientes, acelera antes de subir y deja que el vehículo avance por inercia en bajadas

y deja que el vehículo avance por inercia en bajadas En transmisión manual, cambia a marchas altas cuando sea posible, ya que ahorran gasolina

Actitud al volante

Mantén una conducción suave y constante

Evita frenazos y aceleraciones bruscas

Conserva tu distancia y maneja con calma; un manejo agresivo incrementa el consumo

Aerodinámica

En carretera, cierra las ventanas y usa la ventilación interior. Con ventanas abiertas aumenta la resistencia al aire y el gasto de gasolina.

Mantenimiento del vehículo

Afina el motor periódicamente; un vehículo afinado puede ahorrar entre 4% y 5% de combustible

periódicamente; un vehículo afinado puede ahorrar entre 4% y 5% de combustible Revisa la presión de las llantas cuando estén frías; una presión incorrecta aumenta el consumo

cuando estén frías; una presión incorrecta aumenta el consumo Mantén alineación y balanceo adecuados para evitar desgaste y gasto extra

adecuados para evitar desgaste y gasto extra Usa el aire acondicionado con moderación; en tráfico denso puede incrementar el consumo más de 10%

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.