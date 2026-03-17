Hasta 11 mil 600 pesos: así será el pago doble de Jóvenes Escribiendo el Futuro

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Foto: Cuartoscuro

El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla un pago doble en abril de 2026, correspondiente a dos bimestres acumulados. El apoyo, que se deposita a través del Banco del Bienestar, alcanzaría hasta 11 mil 600 pesos para estudiantes beneficiarios de educación superior.

Este pago incluiría los periodos de enero-febrero y marzo-abril, por lo que las y los beneficiarios recibirán dos depósitos en uno solo durante abril.

Pago doble de Jóvenes Escribiendo el Futuro en abril

De acuerdo con información oficial del programa, el depósito se realizará directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, utilizada por las y los estudiantes inscritos.

El monto total corresponde a la suma de dos bimestres, lo que genera el pago doble en este periodo.

Este tipo de dispersión ocurre cuando se acumulan apoyos pendientes, por lo que se entregan en una sola exhibición.

¿Quiénes pueden recibir la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La beca está dirigida a estudiantes de nivel superior que cumplan con ciertos criterios. Entre los principales requisitos destacan:

Estar inscrito en modalidad escolarizada

Pertenecer a una escuela clasificada como prioritaria o susceptible de atención

o Haber concluido estudios previos en escuelas prioritarias (en algunos casos)

Tener máximo 30 años (para escuelas susceptibles)

(para escuelas susceptibles) No recibir otra beca federal con el mismo fin

También se prioriza a grupos en situación vulnerable, como:

Personas con bajos ingresos

Estudiantes indígenas o afromexicanos

Personas víctimas de violencia

Exbecarios del programa

Tipos de escuelas consideradas en el programa

El programa distingue entre dos tipos de instituciones:

Escuelas prioritarias:

Universidades interculturales

Normales rurales e indígenas

Universidades para el Bienestar

Instituciones ubicadas en zonas prioritarias

Escuelas susceptibles de atención:

Planteles donde se evalúa el nivel socioeconómico del estudiante

¿Qué sigue con el pago en 2026?

El pago doble en abril de 2026 busca regularizar la entrega de apoyos para estudiantes universitarios.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios estar atentos a los canales oficiales para confirmar fechas exactas de depósito y evitar información falsa.

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