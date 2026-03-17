Atención pensionados: este 18 de marzo toca pago a beneficiarios con apellidos N, Ñ y O

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Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 18 de marzo de 2026, la Secretaría de Bienestar realizará el depósito de 6 mil 400 pesos a pensionados cuyos apellidos comienzan con las letras N, Ñ y O, como parte del calendario oficial de pagos correspondiente al segundo bimestre en México.

El calendario de pagos quedó distribuido de la siguiente manera:

Letra Fecha de pago A lunes 2 de marzo B martes 3 de marzo C miércoles 4 y jueves 5 de marzo D, E, F viernes 6 de marzo G lunes 9 y martes 10 de marzo H, I, J, K miércoles 11 de marzo L jueves 12 de marzo M viernes 13 y martes 17 de marzo N, Ñ, O miércoles 18 de marzo P, Q jueves 19 de marzo R viernes 20 y lunes 23 de marzo S martes 24 de marzo T, U, V miércoles 25 de marzo W, X, Y, Z jueves 26 de marzo

¿Por qué no hubo pagos el lunes 16 de marzo?

El lunes 16 de marzo de 2026 fue día de descanso obligatorio en México, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, que establece el tercer lunes de marzo para conmemorar el natalicio de Benito Juárez, celebrado el 21 de marzo.

Por este motivo, se suspendieron los pagos de pensiones y programas del Bienestar durante esa jornada.

Montos de las pensiones y programas del Bienestar

Los apoyos económicos que entrega la Secretaría de Bienestar son:

Pensión para Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

Número de beneficiarios y recursos

La titular de la dependencia, Ariadna Montiel, informó que para el segundo bimestre de 2026 se apoya a 18 millones 833 mil 147 personas, con una inversión total de 104 mil 695 millones de pesos.

Del total:

87 mil 705 millones de pesos se destinan a 13.6 millones de adultos mayores

9 mil 244 millones de pesos benefician a 2 millones 982 mil 222 mujeres de 60 a 64 años

5 mil 270 millones de pesos se asignan a 1.5 millones de personas con discapacidad

396 millones de pesos se destinan a 228 mil 553 madres trabajadoras

El calendario continuará en los próximos días hasta completar los depósitos para todos los beneficiarios de los programas sociales.