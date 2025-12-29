Jóvenes de siete municipios de Baja California reciben becas JOBEC de 2 mil 500 pesos

El Instituto de la Juventud del Estado de Baja California, a través del programa Jóvenes Becados (JOBEC), busca contribuir a la disminución de las brechas de desigualdad social y económica entre jóvenes estudiantes, con el objetivo de evitar la deserción escolar y generar igualdad de oportunidades que permitan el acceso y la permanencia en los niveles de educación media superior y superior.

Como parte de esta estrategia, se llevó a cabo la entrega de becas JOBEC a estudiantes de preparatoria y universidad en distintos municipios del estado, con el propósito de fortalecer el compromiso con la educación y brindar mayores oportunidades a las y los jóvenes de Baja California.

Apoyo económico para estudiantes de preparatoria y universidad

El programa JOBEC otorga un estímulo económico de 2 mil pesos a estudiantes de preparatoria y de 2 mil 500 pesos a estudiantes universitarios. Estos apoyos están dirigidos a jóvenes de 15 a 29 años que residen en Baja California y que se encuentran inscritos en instituciones educativas de nivel medio superior y superior.

De acuerdo con la información proporcionada, el programa benefició a 6 mil 855 jóvenes de los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, San Quintín y San Felipe, lo que representa una inversión superior a los 15 millones de pesos (mdp).

Coordinación entre autoridades e instituciones educativas

El director del Instituto de la Juventud del Estado, Francisco Molina, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno estatal y las instituciones educativas para asegurar que los programas de apoyo lleguen a las distintas regiones de Baja California.

El funcionario señaló que este tipo de acciones buscan reforzar el acceso a la educación y el desarrollo de la juventud como parte de las estrategias para el progreso del estado.

Objetivo del programa JOBEC

Las becas JOBEC tienen como finalidad aliviar la carga económica de las y los estudiantes, además de fomentar la equidad y la inclusión, permitiendo que más jóvenes continúen con sus estudios y avancen en su formación académica y profesional.

Para participar en el programa JOBEC, las y los jóvenes deben presentar la siguiente documentación:

  • Copia del INE; en caso de ser menor de edad, copia del padre, madre o tutor
  • Copia del acta de nacimiento (solo para menores de edad)
  • Copia del CURP
  • Copia de comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Copia de comprobante de estudios

El registro puede realizarse en modalidad en línea, mediante el portal correspondiente, donde se debe llenar la solicitud y subir la documentación requerida, o de forma presencial, acudiendo a las delegaciones correspondientes en cada municipio.

Las y los aspirantes deberán estar atentos a la publicación de los listados de personas beneficiadas y a los medios de contacto proporcionados durante su registro.

