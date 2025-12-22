Inicia construcción de la presa El Novillo en Baja California Sur con inversión de 2 mil 400 mdp

GENERANDO AUDIO...

Inicia construcción de presa El Novillo en Baja California Sur. Foto: CEA

A través de un enlace desde Palacio Nacional hacia Baja California Sur, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el banderazo de inicio de la construcción de la presa El Novillo en La Paz, un proyecto estratégico que contará con una inversión de 2 mil 400 millones de pesos (mdp) entre 2025 y 2027.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria federal destacó que el Gobierno de México continúa impulsando obras de infraestructura hídrica en distintas regiones del país, entre ellas la presa El Novillo, orientada a garantizar el suministro de agua potable en el municipio de La Paz.

De acuerdo con la información oficial, la presa El Novillo permitirá abastecer 53 litros por segundo, beneficiará a más de 250 habitantes y generará aproximadamente 700 empleos directos y 1 mil 400 empleos indirectos durante su etapa de construcción.

¿En qué consiste la presa El Novillo?

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, señaló que se trata de un proyecto integral que incluye no solo la construcción de la presa El Novillo, sino también un acueducto de 15 kilómetros, tanques elevados y una planta contabilizadora.

Según la Conagua, esta infraestructura permitirá fortalecer el sistema de distribución de agua potable en La Paz y mejorar la capacidad de almacenamiento y conducción del recurso hídrico hacia la ciudad.

Las autoridades federales indicaron que el proyecto representa la obra hidráulica de mayor relevancia realizada en la entidad en las últimas décadas.

Autoridades federales, estatales y municipales respaldan el proyecto

El banderazo de inicio de la obra se realizó con la participación del gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, quien agradeció el respaldo del Gobierno de México y destacó que desde hace más de 30 años no se desarrollaba en la entidad una obra hidráulica de esta magnitud.

Durante su intervención, el mandatario estatal propuso que la presa lleve el nombre de “La mujer perseverante”, como reconocimiento a la importancia del proyecto para la región.

Por su parte, la presidenta municipal de La Paz, Milena Paola Quiroga Romero, agradeció el inicio de los trabajos y señaló que la obra permite cerrar el año con un proyecto de alto impacto para el municipio.

Presa El Novillo y el abasto de agua en La Paz

De acuerdo con Conagua, la construcción de la presa El Novillo busca fortalecer el acceso al agua potable en La Paz, una de las regiones con mayores retos en materia de disponibilidad hídrica.

En el arranque de las obras también estuvo presente Felipe Zataráin Mendoza, subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Conagua, quien acompañó a las autoridades federales, estatales y municipales durante el evento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.