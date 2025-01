¿Maestría o doctorado? Becas UACM 2025: conoce los requisitos para recibir hasta 11 mil 843 pesos de apoyo

GENERANDO AUDIO...

Conoce los detalles para recibir el apoyo. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Si estudias una maestría o doctorado, debes saber que ya fue lanzada la convocatoria para las becas UACM 2025 en la Ciudad de México.

Para poder registrarse, en Unotv.com te contamos de los detalles relacionados con este apoyo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Becas UACM 2025; ¿qué debes saber?

Se trata de siete becas para la obtención de grado maestría y cuatro becas para obtención de grado doctorado, y los requisitos son:

Ser estudiante de la UACM

Contar con el 100% de créditos de un programa de posgrado de la UACM

Contar con registro vigente de tesis en la Coordinación de Certificación y Registro

Avances de investigación al inicio de la beca, plan de trabajo incluyendo cronograma de actividades, señalar porcentaje de avance de la tesis a la fecha de ingreso de la solicitud de beca, firmado por el director de tesis y por el estudiante, de acuerdo con el formato adjunto (integrar en un solo archivo)

Para el proceso y obtener una de las Becas UACM 2025, se deben proporcionar los siguientes requisitos:

CURP

Fecha de nacimiento

Entidad federativa de nacimiento

Correo institucional, actualizado

Número telefónico celular

No ser beneficiario de otra beca o apoyo institucional o externo que tenga el mismo propósito

No tener relación laboral con la UACM

Con esto, se debe ingresar a la página web de estudiantes e iniciar sesión con el usuario y contraseña del correo institucional, seleccionar el apartado de Sistema de Becas y Apoyos Institucionales, hacer el registro y enviar la solicitud.

Cabe mencionar que se debe adjuntar el Historial Académico o Certificado de Terminación de Estudios que demuestre el 100% de créditos del nivel que corresponda. También es necesario el registro vigente de tesis o trabajo recepcional en la Coordinación de Certificación y Registro

Asimismo, avances de la tesis en correspondencia con el porcentaje declarado y un plan de trabajo, incluyendo cronograma de actividades y señalar el porcentaje de avance de la tesis a la fecha de ingreso de la solicitud de beca.

“Los y las estudiantes deberán presentar, al término del periodo de beca, un informe de los avances de investigación logrados en el periodo de beca o el formato F2 (Voto aprobatorio del director (a) de tesis)”. Resalta la UACM en su convocatoria.

La difusión de la convocatoria está vigente desde el 9 de enero hasta el 18 de marzo de 2025. Posteriormente, el ingreso de la solicitud debe hacerse del 18 al 24 de marzo de 2025 y la publicación de resultados será el 28 de marzo de 2025.

¿Cuál es el monto de las Becas UACM 2025?

Las becas para obtener el grado de maestría tienen un monto de 7 mil 925.61 pesos, equivalente a 73 UMAS, vigente en la Ciudad de México, y tendrá una duración de seis meses, de enero a junio de 2025.

Las becas de doctorado contarán con un apoyo de 11 mil 834.13 pesos, equivalente a 109 UMAS, con seis meses de duración, de enero a junio de 2025.

Cabe mencionar que el monto se actualizará de acuerdo con la publicación del valor de la UMA, a partir del 1 de febrero de 2025.

¿Cuándo se hará el primer pago?

El primer pago se realizará el próximo 30 de abril, que incluirá los meses de enero a abril, mientras que los subsecuentes se efectuarán los días 15 de cada mes, en caso de que sea día inhábil, el pago se realizará el siguiente día hábil.

Si quieres obtener el apoyo de una de las Becas UACM 2025, debes saber que no se considerarán las solicitudes que no cumplan los requisitos, estén incompletas o no se envíen en el sistema correspondiente.

