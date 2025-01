GENERANDO AUDIO...

“Emilia Pérez“, cinta francesa ganadora del Premio del Jurado en Cannes y cuatro Globos de Oro, es ovacionada en festivales, pero ha causado gran controversia en el país que la inspiró: México.

Rodrigo Prieto, director de fotografía mexicano, conocido por su trabajo con Martin Scorsese y la adaptación de “Pedro Páramo” en Netflix, dijo que la cinta le pareció falsa.

Por su parte, la periodista mexicana Cecilia González escribió en X: “‘Emilia Pérez‘ es todo lo que está mal en una película: estereotipos, ignorancia, falta de respeto, el lucro de una de las crisis humanitarias más graves del mundo (desapariciones masivas en México).

Y en redes sociales, creadores de contenido como Javier Ibarreche describió que el problema de la cinta iba más allá del acento de Selena Gómez, quien interpreta a Jessy, la esposa de Manitas, un narcotraficante que en su intento de redención decide cambiar de sexo y convertirse así en Emilia Pérez.

“El pedo con Emilia Pérez no es el acento de Selena Gómez, es todo lo demás”. Javier Ibarreche, creador de contenido

Selena Gómez en “Emilia Pérez”

Sin embargo, las opiniones son divididas, por ejemplo; Guillermo del Toro celebró “Emilia Perez” durante una plática con su director, el cineasta francés Jacques Audiard en enero de 2025. “Para que exista el tono, la película tiene que existir en una realidad cinematográfica, y Emilia lo logra”.

Otra opinión a favor es del crítico del diario Milenio, Álvaro Cueva. “Si los grandes maestros del cine de autor como Federico Fellini y Luis Buñuel estuvieran vivos, éste es el tipo de películas que harían”.

Por ello, te presentamos 5 puntos clave en los que coincide la crítica especializada con algunos generadores de contenido sobre “Emilia Pérez”.

1. Película sobre México, pero filmada en Francia

Un punto de conversación en redes sociales y en críticas cinematográficas es que “Emilia Pérez” privilegió su filmación en estudios de Francia como el Studios de Bry, aunque su escenario principal sea México.

Sobre por qué, el director francés se limitó a decir que la cinta era una película “bastarda” como él.

“Es una película rodada en París y hablada español. Es una película bastarda. ¡Yo soy un bastardo!”, sostuvo Audiard durante una entrevista para la AFP este miércoles.

Las pocas tomas grabadas en el país se utilizaron como telón de fondo para las secuencias de baile al inicio de la película.

2. Solo una actriz mexicana en el reparto

Aunque la cinta habla del narcotráfico, la inseguridad en México y los personajes son mexicanos, la cinta sólo cuenta con una actriz nacional en el elenco principal: Adriana Paz.

Sobre el tema, Rodrigo Prieto cuestionó por qué el director no recurrió a talento mexicano para la realización del filme.

“¿Por qué no contratar a un diseñador de producción mexicano, un diseñador de vestuario o al menos algunos consultores? Adriana Paz participa y lo hace increíble, para mí se siente auténticamente mexicana. Lo demás no se siente auténtico”, declaró en una entrevista para Deadline a finales de noviembre de 2024.

Incluso, el mismo director se disculpó por la falta de elenco nacional durante la premier de la cinta el pasado 15 de enero, en Plaza Carso, Ciudad de México.

“Perdónenme por lo vulgar pero se impuso una cuestión de dinero y en cierto momento me decidí por actrices que tenían cierto renombre. Aquí hay muchísimo talento, pero la cuestión que se impuso fue cómo hacerle para financiar mi película”. Jacques Audiard, director de Emilia Pérez

Pero de forma encontrada, en la entrevista para la AFP, Audiard cambió su discursó y justificó esta decisión:

“Aparte de Adriana Paz, no hay actrices mexicanas, pero cuando caminas por las calles en Ciudad de México ¿cuál es, entre comillas, el tipo mexicano? (…) Selena Gómez y Zoé Saldaña aportaban una dimensión comercial, no se puede negar, y al mismo tiempo, creo que estaba apretando el acelerador de la diversidad”. Jacques Audiard, director de “Emilia Pérez”

3. Falta de rigurosidad

Desde la audiencia de un juicio oral en México, hasta una cárcel donde los delincuentes tienen visitas con un cristal de por medio como en Estado Unidos, son los detalles que han saltado entre las críticas que opacan a “Emilia Pérez”.

“Jamás habría una cárcel en México con una leyenda que diga cárcel. Son detalles y eso me demostró que nadie de la producción lo sabía y no les importó”. Rodrigo Prieto, cineasta mexicano

Sobre su falta de rigurosidad, Jacques Audiard confesó a su paso por el Festival de Cine de Morelia, en 2024, que no realizó ningún tipo de documentación sobre México.

Sin embargo, durante la entrevista para la agencia AFP el cineasta aseguró que hizo una investigación “sociológica” y “criminal” de más cuatro años.

Aunque aclaró que, en un punto, suspendió la documentación, “porque sino terminas haciendo un documental”.

4. Múltiples acentos

En redes sociales se multiplican videos, tiktoks y clips donde se hace parodia del acento de Selena Gomez en el filme. Sin embargo, no sólo los internautas han criticado la falta de fluidez o congruencia de los diálogos de “Emilia Pérez” a través de “chistes virales”.

El crítico Alonso Díaz de la Vega escribió en “Gatopardo” sobre el tema:

“El acento dominicano de Saldaña, español, de Gascón, y estadounidense, de Selena Gómez, no solo demuestran que la película está hecha con el norte Global en mente; es decir, que no le importa quedar bien con su público mexicano, también sugiere que no le importa quedar bien, a secas”.

Por su parte, el actor Eugenio Derbez criticó el acento y la actuación de Selena Gomez en una entrevista que sostuvo con la creadora de contenido Gaby Meza, en diciembre de 2024.

“Su actuación es indefendible”, dijo.

Además, Derbez enfatizó que la industria cinematográfica debería priorizar la inclusión de actores latinos auténticos para representar estos papeles en las producciones.

Selena Gómez reaccionó poco después a las declaraciones del mexicano. La actriz destacó su esfuerzo en la película, que recibió una ovación de 20 minutos durante su estreno en el Festival de Cannes.

“Entiendo tus argumentos… lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita valor al trabajo y al corazón que puse en esta película”, escribió Selena.

Tras la polémica generada en redes sociales, Eugenio Derbez publicó un video en TikTok ofreciendo disculpas a la también cantante.

5. Canciones escritas por “un niño de 3 años”

Creadores de contenido e internautas, sobre todo mexicanos, han coincidido que pareciera que las canciones que conforman el musical fueron escritas por “un niño de tres años”.

La creadora de contenido destacó que parte del problema es que quien escribió las canciones no domina el español.

En una entrevista para la revista Billboard, los compositores de las letras de la cinta, los franceses Clément Ducol y Camille confesaron que durante el proceso creativo llegaban a pensar las canciones en español y francés.

“Yo escribí las letras de las canciones. A veces imaginaba la letra en francés, luego cambiaba al español muy rápidamente porque necesitaba escuchar cómo sonaba realmente”. Camille

Pese a las críticas, “Emilia Pérez” está nominada a los Oscar en la categoría de “Mejor Canción Original”.

“Emilia Pérez” rumbo al Oscar 2024

“Emilia Pérez“, el musical sobre la transición de género de un narcotraficante mexicano, quedó este jueves con 13 nominaciones al frente de la competencia por los Óscar en un Hollywood impactado por los feroces incendios forestales.

Grabada totalmente en español, la cinta de Netflix desplazó a “El tigre y el dragón” y “Roma” (cada una con diez nominaciones) como la más nominada en un idioma diferente al inglés.