¡Huele a clases! Mi Beca para Empezar 2024: ¿en qué lugares se puede comprar, cómo obtenerla y cuáles son los requisitos?

Si tu hijo y/o hija es estudiante de educación básica y se encuentra inscrito dentro del programa Mi Beca para Empezar, es posible aprovechar el apoyo económico durante el regreso a clases. ¿Dónde se puede comprar? En Unotv.com te lo compartimos.

¿En qué lugares se puede comprar con Mi Beca para Empezar 2024?

Mi Beca para Empezar es un programa del Gobierno de la CDMX para apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas o en un Centro de Atención Múltiple (CAM).

Por ello, ante el regresos a clases, algunos lugares en donde se pueden adquirir productos gracias al apoyo económico son:

Papelerías

Marchand

Office Depot

Lumen

Office Max

Tony

Grupo Papelero Gutiérrez

Tiendas de autoservicio

La Comer

Fresko

City Market

City Club

Chedraui

Sumesa

Walmart

Bodega Aurrera

Sam’s Club

Soriana

Farmacias y ópticas

San Pablo

San Isidro

Especialistas Ópticos

Vestimenta y calzado

Cuidado con el Perro

Suburbia

Capa de Ozono

Trender

Converse

Flexi

Zapaterías León

Vazza

La Joya

Karele

Zapaterías Élite

El depósito mensual correspondiente de Mi Beca para Empezar 2024 se realizó a partir del 15 de agosto, por lo que los alumnos ya pueden disponer de su apoyo económico.

¿Cómo registrarse a Mi Beca para Empezar 2024?

Si deseas registrar a tu hijo y/o hija en Mi Beca para Empezar, es importante seguir los siguientes pasos:

Ingresa y crea tu cuenta Llave CDMX Accede a la página de Mi Beca para Empezar Inicia sesión con tu cuenta Llave CDMX Da clic en “Realizar registro” Llena el formulario Haz clic en “Registrar beneficiarios” Captura la CURP del menor Selecciona el parentesco con el estudiante Completa la encuesta sociodemográfica

En la plataforma solo se pueden registrar hasta tres beneficiarios. A partir del cuarto, los tutores deben acudir de manera presencial a las oficinas del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

¿Cuáles son los requisitos para obtener la tarjeta?

Los requisitos que se requieren para obtener la tarjeta de Mi Beca para Empezar 2024 y recibir el apoyo económico mensual son los siguientes:

Identificación oficial del tutor

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

CURP del beneficiario

Cuenta Llave CDMX (creada por el tutor)

¿De cuánto es el apoyo mensual de Mi Beca para Empezar 2024?

El apoyo mensual que reciben los beneficiarios inscritos al programa implementado por el Gobierno de la CDMX es de:

600 pesos: Preescolar

650 pesos: Primaria y secundaria

600 pesos: Centros de Atención Múltiple (CAM)

¿Tu hijo no cuenta con el apoyo? Si no lo has registrado, es posible hacerlo del 26 de agosto al 30 de septiembre de 2024 para que pueda recibir el pago correspondiente al mes de octubre.