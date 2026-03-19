Alejandro Raga, el viajero cósmico mexicano homenajeado por la UNAM con un aula en su honor

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Develan placa y salón en honor al Dr. Alex Raga de la UNAM | Foto: Alfredo Narváez

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) homenajeó este 18 de marzo al Dr. Alejandro Raga, reconocido por la institución académica como un “viajero cósmico“, cuyo trabajo fue clave para interpretar las imágenes del nuevo Telescopio Espacial James Webb.

Para reconocer sus aportaciones académicas y humanas, el Instituto de Ciencias Nucleares de la institución nombró un aula en su honor, develando tanto su placa como un cuadro que destaca el valor de su trabajo, aunque Alex, como lo conocía la comunidad académica, es más recordado por su calidad humana.

¡Inauguran el Aula en honor al Dr. Alejandro Raga!

El Dr. Pablo Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y la Dra. María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM, inauguraron el Aula Dr. Alejandro Raga Ramsussen.

Este miércoles 18 de marzo, se reveló la placa que inaugura el salón en honor a Alex con la siguiente inscripción: “Aula Dr. Alejandro Raga Rasmussen (1959-2023) Ad Astra“.

“Su legado sigue en lo que publicó, en toda la gente que formó. Era un científico excepcional, pero también era excepcional como persona. Nos enseñaba cosas de la vida, a probar vinos, a degustar quesos, consejos cuando nos íbamos de viaje. Era un maestro en todos los sentidos de la palabra”. Dr. Pablo Velázquez, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM

Imagen: Alfredo Narváez

Además, se colocó en la sala del pasillo que da a esta aula un cuadro que muestra las estructuras enlongadas en las que trabajó el investigador, así como un velero y su firma de poeta.

“Esta imagen representa el núcleo de su trabajo, Alejandro trabajó mucho en cómo trabajan estas estructuras enlongadas y hace poco salió un artículo con el telescopio Alma, confirmando la variabilidad de la eyección de la estrella en formación, confirmando las teorías y modelos que Alejandro desarrolló. Eso fue post-mortem“, señaló.

Así recuerda la UNAM a Alex

Además de inaugurar el aula en su honor, distintas autoridades de la UNAM se reunieron en un homenaje póstumo para recordar el legado del Dr. Alejandro Raga.

Imagen: Alfredo Narváez

El Dr. Ary González, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, hizo un sondeo con la comunidad académica que conoció al Dr. Raga Rasmussen y compartió algunos de los recuerdos de sus colegas.

““Lo recuerdo como un líder exigente e implacable ante los comités indicados para que se respetara a las y los estudiantes, siempre dispuesto a darnos ideas nuevas y dispuesto para comerse el último pedazo de pastel o pan dulce”, destacó.

Por su parte, el Dr. Alfred Barry U’Ren Cortés, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, aseguró que a Alex se le conoce como el “viajero cósmico” porque “su trabajo sigue viajando, sus ideas siguen viajando, las personas que formó siguen viajando. Ese es el tipo de legadoque realmente importa”.

La Dra. María Soledad Funes Argüello, coordinadora de la Investigación Científica de la UNAM remató: “”Alex no solo enseñaba ciencias, enseñaba una manera de hacer ciencia, una forma basada en la curiosidad, en el rigor, pero también en la generosidad intelectual y en la apertura al diálogo y en el disfrute del conocimiento”

¿Quién fue el Dr. Alejandro Raga?

El Dr. Alejandro Cristian Raga Rasmussen fue una figura influyente en la astrofísica contemporánea, reconocido no solo por su rigor teórico, sino por su visión humanista, según destacaron sus colegas en el homenaje en su nombre.

Originario de la capital de Argentina, Alex se formó como físico en la Universidad de Buenos Aires antes de emigrar para continuar su formación de posgrado.

El sudamericano obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Washington, Estados Unidos (EE.UU.) entre 1982 y 1985, especializándose en el estudio de los objetos Herbig-Haro.

Tras realizar estancias de investigación en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, se incorporó a la UNAM en 1995 como investigador titular del Instituto de Astronomía, en donde permanecería hasta el año 2001.

Su trabajo se centró en la dinámica de gases astrofísicos, siendo fundamental para comprender los chorros o “jets” emitidos por estrellas jóvenes en formación.

A lo largo de su trayectoria, el Dr. Alejandro Raga desarrolló modelos teóricos que permitieron interpretar la variabilidad de estos chorros como registros históricos de la eyección de material estelar.

Cabe destacar que también fue pionero en el uso de algoritmos avanzados para analizar datos de grandes observatorios espaciales, incluyendo colaboraciones con el Telescopio Espacial Hubble y el Spitzer.

Sus modelos sobre movimiento orbital binario son hoy esenciales para interpretar las imágenes del nuevo Telescopio Espacial James Webb.

A lo largo de su carrera, publicó más de 500 documentos científicos que han acumulado más de 11 mil citas en bases de datos internacionales. Su impacto académico fue tal que alcanzó un índice H de 53, reflejando una trayectoria de excelencia y liderazgo constante.

Más allá de la investigación pura, el Dr. Raga destacó por su labor como divulgador, poseyendo el don de explicar fenómenos complejos mediante analogías sumamente sencillas.

También participó activamente en conferencias y medios de comunicación, siempre con el firme objetivo de inspirar nuevas vocaciones científicas. Recibió las más altas distinciones, incluyendo:

Premio TWAS 2018

Medalla “Marcos Moshinsky” en 2009

Premio UNAM en el área de Ciencias Exactas

Fue reconocido como Fellow de la prestigiosa John Simon Guggenheim Memorial Foundation en el año 2000.

En el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, formó a decenas de estudiantes, dirigiendo nueve tesis de doctorado y consolidando una amplia red de colaboradores.

Como “astrónomo poeta”, Alex integró la ciencia con la sensibilidad artística, escribiendo incluso versos sobre la relación entre las matemáticas y las estrellas. Consideraba que la ciencia era una parte esencial de la cultura y el desarrollo de cualquier sociedad.

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