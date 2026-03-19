Advierten por estafa a nombre de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación: te piden mil pesos por un premio falso

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¡Estafa! Rosa Icela Rodríguez no te envía mensaje. Foto: X (@ESETLA)-Cuartoscuro

La empresa de ciberseguridad ESET alertó este miércoles 18 de marzo sobre una estafa de “smishing“, un tipo de estafa a través de mensajes de texto, que suplanta la identidad de Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), pidiendo mil pesos a cambio de una recompensa falsa.

Cabe destacar que la Policía Cibernética Muncipal de San Luis Potosí compartió este modus operandi por primera vez el pasado 27 de enero y, finalmente, los expertos retomaron la alerta. Hasta el momento, la dependencia mexicana no ha emitido declaraciones al respecto de este fraude.

¡No caigas! Así es el mensaje falso a nombre de Rosa Icela Rodríguez

A través de su cuenta de X, ESET advirtió por la estafa a nombre de Rosa Icela Rodríguez, la cual ofrece un supuesto premio económico como carnada para llamar la atención de las víctimas.

En enero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí explicó que se trata de una campaña de “smishing” que tiene como objetivo robar datos personales y cometer fraude.

https://www.tiktok.com/@ciber.sspcslp/video/7600218112381783313?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7371529181765977605

Los estafadores comienzan la operación maliciosa con un mensaje de saludo. “Hola“, se lee en la captura de pantalla compartida por la Policía Cibernética de San Luis Potosí y ESET.

Cuando el usuario responde al primer mensaje, los atacantes retoman la conversación a nombre de Rosa Icela Rodríguez, titular de la SEGOB, aunque escriben su nombre con faltas de ortografía, es decir, como Rosa Isela Rodriguez.

“Hola¡¡ Soy Rosa Isela Rodriguez Velazquez tu linea fue premiada con un bono en efectivo de la cantidad de 150,000.00 $MxN + 2 Equipos Moviles gracias al plan de renta con el que cuentes y modalidad de recarga electronica. Este beneficio ya fue aprobado”. Mensaje de smishing (Captura de SPPC San Luis Potosí)

Captura de Pantalla de la SSPC de San Luis Potosí

El mensaje remata con un número de boleto ganador y un link en el que, presuntamente, se ofrece mayor información al respecto del supuesto beneficio. “¡Felicidades!!“, termina el mensaje.

El mensaje tiene múltiples errores gramáticos y ortográficos, como la inclusión de signos de admiración de apertura al final de una palabra, así como la ausencia total de tildes.

Así opera este fraude de “smishing”

A través de una operación de ciberpatrullaje, la Policía Cibernética de la SSPC de San Luis Potosí identificó el mensaje y compartió que realizaron una llamada al número remitente para reclamar la supuesta recompensa prometida.

“Cuando la víctima contacta al número telefónico que aparece en el mensaje de texto, el ciberdelincuente le va a pedir que comparta una identificación a través de WhatsApp y, posterior, le van a solicitar que realice una transferencia o depósito bancario para continuar con el proceso de la entrega del premio. Ellos dicen que será reembolsable”. SPPC San Luis Potosí

A través de sus redes sociales, la Policía Cibernética potosina compartió la llamada en la que el atacante enlista, de manera precisa, los siguientes pasos:

“Te tienes que registrar por WhatsApp”

“Me vas a mandar tu nombre completo”

“Si cuentas con tu credencial del INE en este momento, tómale fotografía por la parte frontal y envíamela, por favor”

“Vas a hacer un pago con la clabe interbancaria, es de mil pesos, y es totalmente reembolsable”

“Y si te pide concepto, solamente le vas a poner de referencia ‘activación de línea'”

Fuente: SPPC San Luis Potosí

¿Qué es el smishing?

El smishing es una técnica que consiste en el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima con el objetivo de robarle información privada o realizarle un cargo económico, según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

La autoridad española precisa que, a través del smishing, los ciberdelincuentes suelen hacerse pasar por plataformas de redes sociales, bancos o instituciones públicas, etcétera.

Generalmente el mensaje invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa bajo un pretexto.

Recomendaciones para no caer en este tipo de fraudes

La Policía Cibernética de San Luis Potosí aclaró que los usuarios nunca deben responder ni llamar a los números que aparecen en los mensajes de texto.

Por otro lado, recomendó: “Si ven un enlace, no pulsarlo. Es importante reportar y bloquear“.

“No compartas datos. No respondas. No llames. Infórmate y protege tu información”, remató la dependencia potosina.

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