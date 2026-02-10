Astronauta explica cómo se juega al yoyo en el espacio bajo gravedad cero

GENERANDO AUDIO...

Astronauta explica cómo se juega al yoyó en el espacio bajo gravedad cero

El astronauta Donald R. Pettit revivió uno de sus videos en el espacio donde muestra sus habilidades con el yoyo en condiciones de gravedad cero a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

El científico compartió el momento este lunes, a través de un video en redes sociales, donde agregó que quizá en la Tierra no es el mejor jugador de yoyo, pero“en el espacio no tiene competencia”.

Sin embargo, el video no es reciente, ya que Pettit no se encuentra actualmente en la Estación Espacial Internacional. El estadounidense regresó a la Tierra el 19 de abril de 2025, tras completar una misión de siete meses.

El veterano astronauta lideró investigaciones clave para el futuro de las misiones espaciales de larga duración, entre ellas avances en impresión 3D, tratamiento de aguas residuales, cultivo de plantas y manejo de incendios en condiciones de microgravedad.

No es la primera vez que el astronauta juega yoyoen el espacio

La primera vez que el astronauta mostró sus trucos con el yoyo en el espacio fue en 2012, cuando subió un video donde explicó sobre qué implica jugarsin gravedad.

En el video, Pettit intenta hacer algunos trucos conocidos en la Tierra como “La vuelta al mundo” y “El columpio”.

Pero la falta de gravedad termina por impedirle los movimientos, así que se inventa algunos propios

“Como estoy en el espacio, puedo ponerles nombre a estos trucos de yoyo conforme los invento. Así que a este lo llamo dispara a los planetas”, contó.

El astronauta también reveló que jugar al yoyo en el espacio tiene sus cuidados, pues “si regresa de manera incontrolada puede terminar golpeándote en la cabeza”.

El experto en el espació es conocido por compartir videos sobre cómo es al vida a bordo del ISS.