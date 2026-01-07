GENERANDO AUDIO...

Eclipse solar solo se verá en algunas regiones de la Tierra. Foto: Shutterstock

Un eclipse solar anular, en el que se producirá el fenómeno conocido como “anillo de fuego”, podrá ser visible en algunas zonas de los continentes americano, africano y la Antártida el martes 17 de febrero de 2026.

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) explicó que el fenómeno ocurrirá entre las 03:57 y 08:27 horas, tiempo del centro de México.

Durante ese lapso, la Luna pasará frente al Sol, creando un eclipse anular de Sol, aunque el instituto precisó que no será visible en la República Mexicana.

¿Dónde será visible el eclipse anular de Sol y el “anillo de fuego”?

De acuerdo con el portal especializado Starwalk, el eclipse de manera parcial podrá observarse desde el extremo sur de Argentina y Chile, además de gran parte del sur del continente africano.

El Instituto Geográfico Nacional de España señaló que el eclipse podrá verse en cierta medida en los océanos Antártico, Atlántico Sur e Índico.

El lugar donde se podrá percibir de forma más clara el llamado “anillo de fuego” será en la Antártida.

El instituto precisó que la duración total del fenómeno será de 271 minutos, es decir, cuatro horas con 31 minutos.

El punto máximo del eclipse ocurrirá a las 12:11 horas, tiempo universal, en el océano Antártico, donde alcanzará una magnitud máxima de 0.96.

Eclipse solar con “anillo de fuego” en el extremo del mundo

Durante el eclipse, la Luna cubrirá alrededor del 96.3% del diámetro del Sol, lo que permitirá la formación del “anillo de fuego” sin que el cielo se oscurezca por completo.

Además, la Luna se encontrará en el punto más lejano de su órbita respecto a la Tierra, lo que provocará que la franja proyectada sobre el planeta sea menor. Por ello, la fase anular tendrá una duración aproximada de dos minutos.

