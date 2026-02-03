NASA completa ensayo de misión Artemis II que rodeará la Luna; aplaza lanzamiento a marzo por fuga de combustible

GENERANDO AUDIO...

Foto: X: @NASAKennedy

Aunque la NASA completó con éxito el ensayo general húmero (wet dress rehearsal) de la misión Artemis II, aplazó a marzo el lanzamiento del cohete SLS que rodeará la Luna, luego de que se detectó una fuga de hidrógeno líquido.

La prueba, que se extendió durante dos días, consistió en la carga de los propelentes criogénicos del cohete SLS (Space Launch System) para detectar y corregir posibles fallas antes del despegue.

Así como el envío de un equipo a la plataforma de lanzamiento para concluir operaciones de cierre de la nave Orion, y el drenaje seguro de los tanques. Aunque los ingenieros enfrentaron diversos contratiempos, lograron cumplir muchos de los objetivos previstos.

Sin embargo, tras revisar los datos y realizar un segundo ensayo de este tipo, la agencia espacial fijó marzo como la fecha más temprana posible para la ventana de lanzamiento de Artemis II.

Mientras que el cambio de fecha implica que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, saldrán de la cuarentena iniciada el 21 de enero en Houston, Texas, y volverán a aislarse aproximadamente dos semanas antes de la nueva fecha objetivo.

¿Cómo fue el ensayo general para la misión Artemis II de la NASA?

El conteo regresivo de unas 49 horas comenzó el 31 de enero a las 20:13 hora local, durante cuyas operaciones de carga de propelente, realizadas este 2 de febrero, los equipos monitorearon el impacto del clima frío en el Centro Espacial Kennedy, en Florida, mismas que retrasaron el inicio del abastecimiento, ya que fue necesario llevar varias interfaces a rangos térmicos aceptables.

De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, en inglés), uno de los principales problemas fue una fuga de hidrógeno líquido en una interfaz que conduce el combustible a la etapa central del cohete. Los ingenieros detuvieron el flujo, permitieron que la zona se templara para que los sellos se reajustaran y modificaron la velocidad de carga. Pese a ello, lograron llenar todos los tanques de la etapa central y de la etapa superior criogénica provisional.

El equipo también realizó por primera vez una simulación de la cuenta regresiva terminal, que avanzó hasta unos cinco minutos antes del punto de lanzamiento. Sin embargo, el secuenciador automático detuvo el proceso al detectar un aumento en la tasa de fuga de hidrógeno.

Además de esa fuga, se presentaron otros inconvenientes: una válvula asociada a la presurización de la escotilla de la cápsula Orion requirió un nuevo ajuste; las operaciones de cierre tardaron más de lo previsto; el frío afectó cámaras y otros equipos, y reaparecieron fallas intermitentes en canales de comunicación de audio entre los equipos en tierra.

Durante las maniobras de cierre, se aplicaron procedimientos actualizados para purgar con aire respirable, en lugar de nitrógeno gaseoso, las cavidades del módulo de servicio de Orion, a fin de garantizar condiciones seguras para el personal que asiste a la tripulación en la “White Room”.

Con la vista puesta en marzo, los equipos revisarán a fondo los datos, mitigarán cada uno de los problemas detectados y realizarán nuevas pruebas antes de fijar oficialmente la fecha de lanzamiento. La NASA subrayó que la seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad en esta misión de prueba alrededor de la Luna.

