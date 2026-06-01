Luna Azul ilumina el cielo cerrando mayo; es la única de 2026
Este 30 y 31 de mayo los amantes de la astronomía podrán observar uno de los fenómenos más llamativos del año: la Luna Azul, un evento poco frecuente que ocurre cada dos o tres años, repitiéndose hasta el 31 de diciembre de 2028.
A pesar de su nombre, el satélite natural no se verá de color azul. El término se utiliza para describir la segunda luna llena que aparece dentro de un mismo mes. La primera luna llena de mayo ocurrió el día 1, conocida como la Luna de las Flores, mientras que la segunda alcanzará su punto máximo durante la madrugada del 31 de mayo, convirtiéndose oficialmente en una Luna Azul.
Este año, además, la Luna Azul coincide con una microluna, es decir, cuando la Luna se encuentra cerca de su punto más alejado de la Tierra, por lo que se aprecia ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.
En México, el mejor momento para observarla es durante la noche del 31 de mayo, al aparecer sobre el horizonte poco después del atardecer. En la Ciudad de México, por ejemplo, salió la Luna ocurra alrededor de las 19:48 horas.
De igual forma, destaca que durante la noche la Luna pasa cerca de Antares, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, siendo a su vez conocida por su intenso tono rojizo.
Según Star Walk, la estrella brilla junto al disco lunar con una magnitud de 1, por lo que ambos cuerpos celestes se pueden apreciar sin necesidad de telescopio.
Toda vez que, en algunas regiones del hemisferio sur, como partes de Argentina, Chile y Bolivia, ocurre también una ocultación lunar, en la que la Luna cubrirá brevemente a Antares desde la perspectiva terrestre.
Mientras que, para su observación, especialistas recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados para disfrutar mejor del espectáculo astronómico, que será la única Luna Azul registrada durante 2026.
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