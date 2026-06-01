Luna Azul ilumina el cielo cerrando mayo; es la única de 2026

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La Luna Azul tras el Templo de Poseidón, en Atenas, Grecia. Foto: AFP

Este 30 y 31 de mayo los amantes de la astronomía podrán observar uno de los fenómenos más llamativos del año: la Luna Azul, un evento poco frecuente que ocurre cada dos o tres años, repitiéndose hasta el 31 de diciembre de 2028.

A pesar de su nombre, el satélite natural no se verá de color azul. El término se utiliza para describir la segunda luna llena que aparece dentro de un mismo mes. La primera luna llena de mayo ocurrió el día 1, conocida como la Luna de las Flores, mientras que la segunda alcanzará su punto máximo durante la madrugada del 31 de mayo, convirtiéndose oficialmente en una Luna Azul.

Puesta de la luna llena 🌕, 31 de mayo de 2026, Ciudad de México #lunallena #lunaazul pic.twitter.com/3OGX7USM3K — Julia Muñoz (@4iluj) May 31, 2026

Este año, además, la Luna Azul coincide con una microluna, es decir, cuando la Luna se encuentra cerca de su punto más alejado de la Tierra, por lo que se aprecia ligeramente más pequeña y menos brillante de lo habitual.

En México, el mejor momento para observarla es durante la noche del 31 de mayo, al aparecer sobre el horizonte poco después del atardecer. En la Ciudad de México, por ejemplo, salió la Luna ocurra alrededor de las 19:48 horas.

La luna de hoy en CDMX pic.twitter.com/WvdkXs7gDG — Santiago Arau (@Santiago_Arau) May 31, 2026

De igual forma, destaca que durante la noche la Luna pasa cerca de Antares, la estrella más brillante de la constelación de Escorpio, siendo a su vez conocida por su intenso tono rojizo.

#LunaAzul #BlueMoon. ¡Reinando el cielo nocturno! Esta noche (31/05/2026), salida de la Luna llena tras el faro del Dique de Levante de #Torrevieja (#Alicante). Imágenes: Bogdan Korol'off. pic.twitter.com/pGnnZR6FeY — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) May 31, 2026

Según Star Walk, la estrella brilla junto al disco lunar con una magnitud de 1, por lo que ambos cuerpos celestes se pueden apreciar sin necesidad de telescopio.

🌕 Luna azul saliendo por Caleta de Vélez 🔴



De estar malo en casa a salir corriendo en el último minuto y sin trípode. ¡Adrenalina pura! Aunque se llame "azul", mirad qué espectáculo de rojo sobre el faro del puerto.



📸 Sony A7IV + 200-600mm pic.twitter.com/kp2Id5yduj — Carlos Castro Fotógrafo (@Carloscastro_82) May 31, 2026

Toda vez que, en algunas regiones del hemisferio sur, como partes de Argentina, Chile y Bolivia, ocurre también una ocultación lunar, en la que la Luna cubrirá brevemente a Antares desde la perspectiva terrestre.

Mientras que, para su observación, especialistas recomiendan buscar lugares con poca contaminación lumínica y cielos despejados para disfrutar mejor del espectáculo astronómico, que será la única Luna Azul registrada durante 2026.

La #LunaAzul del mes de mayo, es decir, segunda luna llena 🌕 en el mismo mes. pic.twitter.com/19Y8DvVo0F — Francisco Araniva (@faraniva) June 1, 2026

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