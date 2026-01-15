SpaceX logra amerizaje exitoso frente a California pese a astronauta enfermo
La cápsula SpaceX, con cuatro astronautas, uno de ellos con una condición médica grave, amerizó frente a California tras una misión breve en la Estación Espacial Internacional (EEI), informó la NASA.
La cápsula Crew Dragon Endeavour de SpaceX amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de San Diego alrededor de las 00:45 horas PST (08:45 GMT). El descenso desde la Estación Espacial Internacional duró más de 10 horas e incluyó el reingreso a la atmósfera terrestre, con temperaturas exteriores cercanas a los 3 mil 500 grados Fahrenheit.
A bordo viajaban la comandante Zena Cardman, de 38 años; el astronauta estadounidense Mike Fincke, de 58; el japonés Kimiya Yui, de 55; y el cosmonauta ruso Oleg Platonov, de 39 años.
Cápsula SpaceX ameriza frente a California
El amerizaje se realizó en condiciones de mar en calma y fue transmitido en vivo por NASA-SpaceX.
Tras tocar el agua, equipos de recuperación de SpaceX aseguraron la cápsula y la izaron a una nave de rescate en menos de una hora.
Los astronautas salieron de la nave con ayuda del personal de rescate. Debido a los efectos de la microgravedad, fueron colocados en camillas especiales y trasladados a una estación médica a bordo para revisiones de rutina.
Posteriormente serían llevados a un hospital local para exámenes adicionales, según informó SpaceX.
Condición médica grave obliga a terminar misión
La NASA anunció el 8 de enero que uno de los tripulantes presentaba una condición médica grave que requería atención inmediata en la Tierra. Por razones de privacidad, la agencia no ha revelado la identidad del astronauta ni detalles sobre el padecimiento.
Esta fue la primera vez que la NASA interrumpió la rotación de una tripulación de la EEI por una emergencia sanitaria.
Una caminata espacial programada para el 7 de enero fue cancelada debido a lo que entonces se describió como un “problema médico” con un astronauta.
Más tarde, el director médico de la NASA, James Polk, aclaró que la emergencia no se debió a una lesión ocurrida durante operaciones.
Misión de 167 días en la EEI
Los cuatro astronautas llegaron a la Estación Espacial Internacional en agosto, tras un lanzamiento desde Florida. Su misión estaba planeada para ser más larga, pero finalizó tras 167 días en órbita.
El regreso incluyó el despliegue de dos juegos de paracaídas que redujeron la velocidad de descenso a unos 25 kilómetros por hora antes del amerizaje.
Mientras tanto, la estación espacial permanece ocupada por el astronauta de la NASA Christopher Williams y dos cosmonautas que llegaron en noviembre a bordo de una nave rusa Soyuz.
La NASA informó que una nueva tripulación, la número 12 enviada por SpaceX, tiene previsto despegar a mediados de febrero con cuatro astronautas más.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento