Éxodo en TikTok: abandono masivo de usuarios por nueva política de privacidad y quejas de “censura”

No paran los problemas para TikTok | Foto: Reuters

CNBC News, plataforma de noticias estadounidenses, anunció este lunes 26 de enero que la eliminación de cuentas de TikTok aumentó un 150% luego de que la plataforma anunciara que sus operaciones en Estados Unidos (EE.UU.) se alojarían en una nueva empresa conjunta.

A través de redes sociales, múltiples usuarios aseguraron que se habían dado de baja de la red social, argumentando discordancias en la nueva política de privacidad que se debe firmar de manera obligatoria para seguir utilizando la plataforma y supuestos actos de “censura” al subir videos sobre el ICE y Jeffrey Epstein.

¡Usuarios abandonan TikTok en EE.UU.!

Múltiples usuarios de X hicieron pública su decisión de abandonar TikTok, tal como hizo pública la plataforma de CNBC.

“Acabo de eliminar mi cuenta de TikTok, ¡y tú también deberías! ¡Adiós!”, compartió @LePapillonBlu2.

“Hoy eliminé TikTok. No puedo hacer nada sin que falle. No puedo comentar, ver comentarios, la búsqueda no funciona, las cuentas que sigo tienen shadow ban. Se acabó”, escribió @elvevxl.

“Eliminé mi TikTok. Deberías hacer lo mismo”, compartió @SSaikaaaa.

“Acabo de eliminar TikTok. Ahora es propiedad de un sionista. Creé una cuenta en UpScrolled Es propiedad de un palestino. Que esto sirva de advertencia a Elon: No nos gustan los sionistas. No nos gusta la censura”, escribió @KimDotcom.

A través de redes sociales también circuló que Gracie Abrams, cantante y compositora estadounidense, también eliminó su cuenta de la plataforma; sin embargo, no ofreció razones al respecto.

El promedio diario de usuarios estadounidenses que eliminan la aplicación TikTok ha aumentado casi un 150% en los últimos cinco días en comparación con los tres meses anteriores, detalló la firma de inteligencia de mercado Sensortower a CNBC.

¿Por qué los estadounidenses están eliminando TikTok?

La plataforma estadounidense atribuyó la salida de los usuarios a la formación de una empresa conjunta para mantener la app en EE.UU. bajo un nuevo liderazgo estadounidense con Adam Presser, exdirector de operaciones de la aplicación, como director ejecutivo de la empresa conjunta.

Por su parte, el diario español El País explicó este fenómeno por el descontento de los usuarios a partir de la nueva política de privacidad de la aplicación, la cual recopilaría información privada de los internautas.

El usuario conocido como “Advice from Louis” explicó que la decisión de abandonar TikTok por parte de los estadounidenses, efectivamente, tiene que ver con la nueva política de privacidad.

“Tienen nuevos términos de acuerdo en los que dicen que son propietarios de tus videos, insinuando que cuando subes una pieza de contenido es suyo para siempre y pueden usarlo en sus anuncios sin pagarte o sin siquiera tener tu permiso. También pueden rastrearte y conocer tu ubicación precisa”. ‘Advice from Louis’

El usuario argumentó que la nueva matriz de TikTok puede obtener la locación de los usuarios con base en su tarjeta SIM o dirección IP, además de que puede rastrear las interacciones de las personas con inteligencia artificial para construir su propia base de datos.

Johannes Maria, usuario de X, compartió una supuesta captura de pantalla que muestra los nuevos términos y condiciones de la aplicación para los usuarios estadounidenses.

En dicha captura, se puede observar que los usuarios deben autorizan que la plataforma recopile información personal, que va desde datos básicos de la cuenta, como:

Fecha de nacimiento

Correo electrónico

Número telefónico

Foto de perfil

Además, se puede observar que TikTok tendrá acceso al contenido que publican o generan, incluidos comentarios, fotografías, videos, transmisiones en vivo, mensajes privados e interacciones con herramientas de inteligencia artificial.

La app también tendrá acceso a los mensajes de los usuarios, así como a sus contactos e, incluso, información bancaria que se ingrese en la plataforma, según se puede ver en el video de Johannes Maria.

Hasta el momento, TikTok no ha respondido a la controversia sobre la política de privacidad que, de acuerdo con el diario El País, no aplica en otras regiones del mundo.

Otra controversia sobre contenido del ICE

El martes 27 de enero, CNN retomó el caso de Megan Stalter, comediante que trató de subir un video contra el ICE. “Tenemos que abolir el ICE (…) De verdad creo que eso es exactamente lo que haría Jesús”, dijo.

En una publicación posterior en Instagram, dijo que había intentado subir el video a TikTok varias veces sin éxito, y que luego se dio por vencida y borró su cuenta por completo, según anunció el domingo 25 de enero.

“Hoy voy a bajar todos mis videos y daré de baja mi cuenta. TT está ahora bajo un nuevo mandato y estamos siendo completamente censurados y monitoreados. No puedo subir nada del ICE, incluso cuando traté de hacer trampa al hacer parecer que era un video de comedia”. Megan Stalter

La empresa declaró en un comunicado que los fallos de la aplicación se debieron a un corte de energía en un centro de datos estadounidense.

Como resultado, un portavoz de TikTok US Joint Venture declaró a CNN que la carga y recomendación de videos está tardando más. Los problemas técnicos persisten, afirmó TikTok, y no están relacionados con las noticias de la semana pasada.

