No tires los celulares viejos o las pilas a la basura: UNAM anuncia el Mega Reciclatrón 2026

UNAM anunció el Mega Reciclatrón 2026.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció el Mega Reciclatrón 2026, un espacio donde se puede llevar los residuos electrónicos como celulares, cables, pilas y hasta refrigeradores para su reciclaje.

Esta edición se llevara a cabo el jueves 29 y el viernes 30 de enero en el Estadio Olímpico Universitario (CU) de las 9:00 a las 16:00 horas, en el estacionamiento 8.

¿Qué se puede reciclar en Mega Reciclatrón 2026?

En el Mega Reciclatrón 2026 se puede reciclar:

Pilas

Celulares

Cables

Planchas

Audífonos

Tabletas

CPU

Discos

Microondas

Ventiladores

Laptops

Impresoras

Toners

Drones

Cafeteras

Lavadoras

Bocinas

Controles

Sin embargo, no se reciben focos ahorradores, cableado público, lámparas fluorescentes, módems, equipos desarmados o rotos.

Los materiales deberán llevarse de preferencia en un contenedor reutilizado y limpio, como envases de detergente o de agua potable vacíos.

¿Qué otras cosas se encontrarán en el evento?

Como parte de las actividades del programa también habrá una carpa de atención ciudadana destinada a realizar reparaciones menores de artículos electrónicos, con el objetivo de promover la extensión de la vida útil de algunos dispositivos y aparatos domésticos.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la primera jornada de 2025 rompió un récord histórico al recibir más de 70 toneladas de aparatos electrónicos y eléctricos.

