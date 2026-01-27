Avión de la NASA realiza aterrizaje de emergencia en Houston: esto pasó

GENERANDO AUDIO...

Avion de la NASA aterriza de emergencia. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Un avión de investigación de la NASA realizó un aterrizaje de emergencia sin el tren de aterrizaje en Ellington Field, en Houston, Texas, tras presentar un problema mecánico durante su vuelo.

El incidente ocurrió la mañana de este martes 27 de enero y no dejó personas lesionadas, de acuerdo con información oficial de la agencia espacial.

La aeronave involucrada fue un WB-57, un avión de gran altitud utilizado por la NASA para misiones científicas y de investigación atmosférica.

Debido a la falla, el avión tuvo que descender y tocar la pista con el fuselaje, una maniobra conocida en aviación como belly landing o aterrizaje “de panza”.

Tras el aterrizaje, equipos de emergencia y personal especializado acudieron de inmediato a la pista para asegurar la zona y evaluar el estado de la aeronave, como parte de los protocolos de seguridad.

En redes sociales comenzaron a circular videos del momento, en los que se observan chispas y humo al hacer contacto con el asfalto.

La vocera de la NASA, Bethany Stevens, confirmó el incidente mediante un post en X y señaló que la situación se encuentra bajo control.

“Hoy, un problema mecánico con uno de los WB-57 de la NASA provocó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field. La respuesta al incidente continúa y toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”, informó.

Como medida preventiva, la pista fue cerrada temporalmente mientras se realizaban las labores necesarias para retirar el avión y revisar posibles daños.

La NASA detalló que, como ocurre en cualquier evento de este tipo, se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del problema mecánico que impidió el funcionamiento adecuado del tren de aterrizaje.

“Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa. La NASA mantendrá informada al público de forma transparente a medida que obtengamos más información”, agregó Stevens.

El WB-57 es una aeronave altamente modificada, con base en Houston, capaz de operar a grandes altitudes.

Es utilizada en misiones de observación terrestre, estudios atmosféricos y pruebas de instrumentación científica, por lo que su operación se rige por estrictos estándares de seguridad.

Hasta el momento, la agencia espacial no ha informado si la aeronave permanecerá fuera de servicio ni si el incidente tendrá impacto en futuras misiones.

La NASA reiteró que la seguridad de su tripulación es su prioridad y aseguró que continuará proporcionando información conforme avance la investigación.

