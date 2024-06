Google dedica su doodle a Jeanne Córdova, la pionera de los derechos LGBTQ+

Portada de Google dedicada a Jeanne Cordova. | Foto: Shutterstock.

En honor al Mes del Orgullo, Google dedicó su Doodle para celebrar a la activista chicana, feminista y autora Jeanne Córdova, líder del movimiento por los derechos LGBTQ+.

A través de su icónica portada de bienvenida, el buscador más famoso del mundo recordó que un día como hoy, pero de 2012, Córdova ganó el prestigioso premio Lambda Literario por sus memorias: “When We Were Outlaws: A Memoir of Love and Revolution”.

“Gracias a Jeanne Córdova por su intrépido compromiso con la libertad y la dignidad de la comunidad LGBTQ+: se siente la diferencia que marcó. ¡Feliz Orgullo a todos!”, escribió Google.

La lucha y trabajo de Jeanne Córdova en favor de la comunidad LGBTQ+

Jeanne Córdova nació el 18 de julio de 1948 en Bremerhaven, Alemania, durante su estancia en la universidad, comenzó a defender los derechos de las lesbianas.

Mientras obtenía su maestría en trabajo social en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), se convirtió en presidenta de la sección de Los Ángeles de la organización de derechos de las lesbianas “Daughters of Bilitis” (DOB) y fue una organizadora clave de la primera Conferencia de Lesbianas de la Costa Oeste en 1971.

El boletín del DOB que ella editó evolucionó hasta convertirse en The Lesbian Tide, un récord nacional para la generación feminista lesbiana.

En 1981, Córdova fundó “Community Yellow Pages”, que se convirtió en el directorio LGBTQ+ más grande de Estados Unidos. También cofundó la revista “Square Peg”, dedicada a la cultura y la literatura queer.

Jeanne dedicó gran parte de su tiempo al activismo y la organización comunitaria, participando en la Conferencia Nacional de la Organización Feminista Lésbica de 1978 y en la campaña para derrotar la Proposición 64 de California de 1986, que obligaría a las personas VIH positivas a ponerse en cuarentena.

También formó parte de la junta directiva de varias organizaciones, incluida la Asociación de Prensa de Gays y Lesbianas de Los Ángeles.

En 1999, Jeanne y su pareja Lynn Harris Ballen se mudaron a Todos Santos, Baja California Sur en México.

En su nuevo hogar, Córdova trabajó en “Cuando éramos forajidos: una memoria de amor y revolución”. Ella y Ballen también cofundaron la primera organización sin fines de lucro en su ciudad dedicada a la educación y alfabetización de los niños.

Córdova volvió a sus primeros amores (el periodismo y la escritura) cuando regresó a Los Ángeles. Y, con su pareja, creó “The Lesbian Exploratorium“, que se dedicaba a proyectos de historia y arte queer.