La guía definitiva de Profeco para elegir una buena pantalla y disfrutar los partidos del Mundial en casa

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Guía básica para comprar una pantalla antes del Mundial | Foto: Getty Images – IA

Empresas tecnológicas, como Samsung, estiman un crecimiento de hasta 15% en televisores ante el auge del consumo tecnológico por el Mundial 2026. En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó una guía para que los usuarios sepan qué pantalla les conviene más para ver los partidos mundialistas.

A través de la edición mundialista de la Revista del Consumidor, la autoridad mexicana reconoció que las pantallas LED ofrecen mayor brillo, mejor eficiencia energética y una reproducción de color más precisa; sin embargo, hay al menos tres tipos de estas televisiones que los usuarios pueden tener en cuenta.

¿Cuál es la pantalla que más te conviene para el Mundial 2026?

La Profeco enlistó las características y factores a considerar entre tres tipos de pantallas LED, estos son: QLED, Mini-LED y OLED. Esto con la intención de instar a una compra informada por parte de los usuarios:

QLED

Las pantallas QLED funcionan a través de un panel de diodos emisores de luz que necesitan iluminación de fondo para mostrar la imagen, de acuerdo con la autoridad mexicana.

Una de las grandes ventajas de este tipo de televisores es que cuenta con un alto brillo y una amplia gama de color, además de que son las más económicas de este segmento en el mercado.

Por el lado contrario, la desventaja de las pantallas QLED es que ofrece negros poco profundos, los cuales suelen verse como un gris oscuro.

Mini-LED

En segundo lugar, las pantallas Mini-LED se componen por miles de leds pequeños que permiten una atenuación local más precisa, de acuerdo con la descripción de la Profeco.

El aspecto positivo de estas televisiones LED es que muestran un brillo muy alto, además de un excelente contraste cercano al OLED, que es el segmento más caro del mercado.

En este sentido, el Mini-LED es el punto medio en cuanto a costos, pues la procuraduría considera que la relación precio-rendimiento es equilibrada en este tipo de aparatos electrónicos.

Un factor a considerar, lo que podría considerarse una desventaja, es que los negros no son completamente profundos, aunque supera en este aspecto a las pantallas QLED.

OLED

Finalmente, están las pantallas OLED, en las que cada LED se enciende y apaga de forma individual, según la descripción de la Procuraduría Federal del Consumidor.

De los tres tipos de pantallas LED, estas son las más costosas; sin embargo, el contraste de la imagen es superior a los otros dos segmentos y los negros son “perfectos“, según la autoridad federal.

La mayor desventaja reconocida por la Profeco al respecto del OLED es que esta tecnología se ve afectada con un menor brillo en ambientes con mucha luz, por lo que se recomienda no instalarlas cerca de una ventana.

¡Siempre revisa las particularidades de cada marca!

La Profeco aclaró que las características mostradas en torno a las pantallas LED son las funciones base de esta tecnología, pues los fabricantes adoptan funciones particulares para crear su propia línea.

Por ejemplo, la gama “VISION AI 2026” de Samsung ofrece una función conocida como “Modo Futbol AI“, que analiza las escenas de los partidos en tiempo real para optimizar la imagen y el sonido para un movimiento de balón más fluido, colores intensos y un audio de estadio más inmersivo.

Por otro lado, las nuevas pantallas de la marca Philips cuentan con LEDs integrados en la parte trasera del televisor, la iluminación se adapta automáticamente a los colores y movimientos de la imagen.

Consejos de colocación y uso de las pantallas

La Profeco hizo recomendaciones de colocación y uso de las pantallas LED para una mejor experiencia al momento de instalar los televisores:

Distancia a la pantalla (× son las veces el tamaño de la pantalla): Full HD (2–2.5× diagonal) 4K (1.2–1.5×) 8K (hasta 0.8×)

Altura : el centro de la pantalla debe quedar a la altura de tus ojos

: el centro de la pantalla debe quedar a la altura de tus ojos Instalación : evita colocarla muy arriba; ajusta la inclinación si usas soporte

: evita colocarla muy arriba; ajusta la inclinación si usas soporte Iluminación: usa luz suave detrás o a los lados para reducir la fatiga visual

Fuente: Profeco

Además, antes de comprar una pantalla, la autoridad llamó a entender dos conceptos de calidad de imagen y audio que podrían ser fundamentales al momento de elegir la mejor televisión.

La Alta definición (HDTV) es el estándar de TV digital con mejor imagen y audio superior, mientras que la Ultra Alta Definición (UHD) es una resolución cuatro veces mayor que Full HD.

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