¡No caigas! Profeco advierte por estafas contra viajeros y aficionados del Mundial 2026: tips para evitar fraudes

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Mucho cuidado con los ciberdelitos por el Mundial 2026 | Foto: Getty Images – IA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó que, con motivo del Mundial 2026, aumentan los riesgos de fraudes en línea para las personas al contratar viajes u hospedaje, así como al adquirir boletos para los partidos que tendrán lugar en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

“En el marco del Mundial, los fraudes relacionados con agencias de viajes, paquetes turísticos y venta de boletos se han vuelto más sofisticados“, advirtió la autoridad mexicana en su edición mundialista de la Revista del Consumidor.

Para evitar que los usuarios pongan en riesgo sus datos y dinero con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, la Profeco emitió una serie de recomendaciones para estar alerta.

¡No caigas en los fraudes por el Mundial 2026! | Imagen: Getty Images – IA

Señales de alerta por fraudes rumbo al Mundial 2026

La autoridad mexicana advirtió que los usuarios mexicanos pueden caer en engaños por servicios que se ofrecen en internet, por lo que llamó a desconfiar de las siguientes situaciones:

Ofertas demasiado irresistibles con precios excesivamente bajos o promociones con urgencia de compra inmediata

o promociones con de compra inmediata Paquetes turísticos fantasma que prometen servicios todo incluido, pero que no están confirmados, son parciales o inexistentes

que prometen servicios todo incluido, pero que no están confirmados, son parciales o inexistentes Servicios falsos , reservaciones de hotel o vuelos que nunca fueron emitidos

, reservaciones de hotel o vuelos que nunca fueron emitidos Sitios de internet apócrifos , correos electrónicos, mensajes o anuncios que redirigen a páginas falsas diseñadas para obtener datos personales o bancarios

, correos electrónicos, mensajes o anuncios que redirigen a diseñadas para obtener datos personales o bancarios Falsos asesores , personas que se presentan como agentes sin pertenecer a una agencia formal o sin respaldo comprobable

, personas que se presentan como agentes sin pertenecer a una agencia formal o sin respaldo comprobable Falta de formalidad de agencias que solo operan por redes sociales o apps de mensajería sin proporcionar una dirección física o de teléfono fijo

Fuente: Profeco

Consejos para protegerte de fraudes por el Mundial

Identificar las señales de alerta es solo el primer paso para evitar ciberdelitos por el Mundial 2026. El segundo paso es tomar medidas específicas capaces de proteger el dinero e información personal de cada usuario.

La Profeco llamó a seguir estas recomendaciones antes de contratar paquetes turísticos, boletos o servicios de hospedaje:

Verifica la reputación de cualquier agencia

Investiga, lee reseñas y opiniones de otras personas viajeras en servicios web. Coteja el domicilio y los medios de contacto para asegurarte de que son reales. También confirma que cuente con inscripción vigente en el Registro Nacional de Turismo.

Activa las alertas bancarias

Al activar las alertas bancarias a través de la app del banco, o cualquier otro servicio que ponga al servicio de sus clientes, se podrá detectar de inmediato cualquier movimiento sospechoso o cargos no reconocidos, según la Profeco.

Usa métodos de pagos seguros

La autoridad mexicana llamó a los usuarios a evitar hacer transferencias a cuentas personales, sino que se recomienda preferir canales institucionales y monitorear constantemente las transacciones.

Confirma directamente con proveedores

Antes de viajar, es recomendable contactar al hotel o aerolínea para validar el número de reserva, nombre de contacto y detalles completos del servicio contratado.

Siempre lee los términos y condiciones

La Profeco también hizo un llamado atento a los consumidores en línea, y también en caso de que acudan a servicios físicos, a revisar detenidamente las políticas de cancelación, devoluciones, cambios y restricciones.

“Las agencias formales presentan esta información de manera clara; desconfía si no la proporcionan o si los términos son ambiguos”. Profeco

Finalmente, se recomendó guardar todos los correos, comprobantes de pago, capturas de pantalla del sitio web o redes sociales, mensajes de WhatsApp o cualquier otro elemento que sirva como evidencia.

Finalmente, si el proveedor no ofrece una solución a controversias o el usuario no obtiene una respuesta, se hizo un llamado a acudir inmediatamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a través de los siguientes canales:

Teléfono: 55 5568 8722 y 800 468 8722

X (Twitter): @Profeco y @AtencionProfeco

Facebook: ProfecoOficial

Correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx denunciasprofeco@profeco.gob.mx denunciapublicitaria@profeco.gob.mx



Los usuarios de la Ciudad de México también pueden recurrir a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), las cuales emiten alertas y recomendaciones para evitar fraudes en la compra de boletos para el Mundial 2026.

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