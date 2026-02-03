HONOR Magic8 Lite: el celular con el que puedes cargar otros celulares

GENERANDO AUDIO...

El HONOR Magic8 Lite también es una powerbank | Foto: Alfredo Narváez

Estás de viaje o saliste de casa y no tienes una conexión cerca, olvidaste tu powerbank, y a tu acompañante solo le resta el 10% de batería restante en su celular. Tú tampoco tienes una batería portátil, pero debe mantener cargado su dispositivo para poder estar comunicados y solo tienes tu HONOR Magic8 Lite.

Este celular, de la marca homónima china, tiene la capacidad de cargar otros dispositivos tanto de HONOR como de otras marcas. Además, permite cargar wereables como un smartwatch o audífonos inalámbricos.

¿Cómo cargar un celular con tu HONOR Magic8 Lite?

Un reportero de Unotv.com tomó el HONOR Magic8 Lite con un 80% de batería junto con un cable USB-C a USB-C y lo conectó con una de las dos entradas.

Acto seguido, conectó el segundo extremo del cable a un Samsung Galaxy S25 Ultra e, inmediatamente, el celular de HONOR comenzó a rellenar la batería del segundo dispositivo.

Imagen: Alfredo Narváez

Durante 10 minutos, el celular de Samsung pasó del 20% al 23%, demostrando que esta función puede salvar a los usuarios de un apuro en caso de que no tengan una conexión o cargador cerca en situaciones de emergencia.

¿Aguanta? Este celular obtuvo el Récord Guinness por resistir caídas

El HONOR Magic8 Lite consiguió el Récord Guinness por la caída a mayor altura de un smartphone, tras sobrevivir a un impacto desde 6.133 metros sin fallas funcionales ni daños estructurales visibles.

El intento oficial se realizó el 29 de septiembre de 2025 en Dubái, y valida la ingeniería de resistencia detrás del dispositivo.

Imagen: Alfredo Narváez

El reportero de Unotv.com también hizo una prueba de resistencia para este celular, arrojándolo a una distancia de casi tres metros en un primer intento y a 1.70 metros de altura en un segundo intento.

Tras cinco caídas, el celular no presentó ningún tipo de daño estructural ni en su funcionamiento.

Las funciones avanzadas de IA del HONOR Magic8 Lite

Como si se tratara de una edición “Pro”, el HONOR Magic8 Lite cuenta con diversas funciones avanzadas de inteligencia artificial aplicadas en cámara y fotografía:

Borrador IA: Elimina transeúntes o elementos no deseados en tus fotos

Ajuste facial: Corrige los ojos cerrados de las personas en las imágenes

Eliminar reflejos: Elimina los reflejos del vidrio u otros materiales reflejantes

Recorte: Coloca al sujeto en un fondo distinto

Mejora: Eleva la resolución de las fotos

Imagen: Alfredo Narváez

Asimismo, este celular viene incorporado con todas las funciones de Gemini, permitiendo incluso la capacidad de hablar con la IA de Google.

El HONOR Magic8 Lite también tiene herramientas de escritura con inteligencia artificial, permitiendo mejorar los textos y seleccionar oraciones completas en la pantalla del celular.

Además de contar con el “Magic Portal“, un menú lateral en el que se incluyen distintas herramientas de IA, este smartphone tiene una función implementada con la que se puede traducir conversaciones en otro idioma, en tiempo real.

Otras características del HONOR Magic8 Lite

Una de las características principales del HONOR Magic8 Lite tiene que ver con su batería de 8300 mAh, que no solo convierte al dispositivo en una powerbank, sino que tiene la función de carga rápida.

Este dispositivo puede cargarse de 0 a 100% en casi 45 minutos. Cabe destacar que una sola carga puede durar de uno a dos días, según pudo comprobar el equipo de Unotv.com.

Imagen: Alfredo Narváez

No solo es resistente a las caídas, sino que también está certificado para resistir la exposición al agua de lluvia y al polvo.

Finalmente, el nuevo celular de HONOR cuenta con un diseño ultradelgado de apenas 7.76mm de grosor y 193 gramos de peso.

