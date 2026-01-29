Tierras raras: los minerales invisibles que domina China… y que México podría aprovechar

GENERANDO AUDIO...

Las tierras raras son minerales clave para la tecnología moderna y hoy están en el centro de una disputa global. Se usan en celulares, autos eléctricos, satélites, energía eólica y redes 5G, aunque pasan desapercibidas. Mientras China controla su producción y refinación, México aparece como un país con potencial para entrar a este mercado estratégico, según datos ya conocidos sobre sus recursos minerales.

Estos elementos están presentes en objetos de uso diario y en industrias clave para el desarrollo tecnológico. Su importancia crece conforme avanza la transición hacia energías limpias y movilidad eléctrica. En este contexto, el dominio chino y la búsqueda de nuevos proveedores ponen a México en el radar internacional.

Tierras raras, China y el potencial de México

Las tierras raras son 17 elementos químicos. No son raras porque escaseen, sino porque extraerlas y separarlas es complejo. Su procesamiento requiere métodos precisos, similares a encontrar un ingrediente específico dentro de una mezcla difícil de separar.

¿Para qué sirven?

Sin tierras raras, gran parte de la tecnología actual simplemente no funcionaría.

Se usan en:

• Teléfonos celulares

• Autos eléctricos

• Turbinas de energía eólica

• Satélites y GPS

• Redes 5G

• Equipos militares y aeroespaciales

Algunos ejemplos:

• Neodimio: permite crear imanes muy potentes para motores eléctricos

• Lantano: clave en baterías

• Itrio: usado en pantallas y luces LED

China domina este mercado no solo por la extracción, sino porque controla casi todo el proceso de refinación, la etapa más compleja y valiosa. Actualmente produce más de la mitad de las tierras raras del mundo y refina casi todas las que se usan a nivel global, lo que genera dependencia tecnológica en otros países.

En el caso de México, existen indicios de tierras raras en estados como Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Oaxaca. En varias zonas aparecen junto a otros recursos estratégicos, como el litio. El principal reto no es solo localizarlas, sino separarlas, refinarlas, hacerlo sin dañar el medio ambiente y crear una industria especializada.

Hoy México no produce tierras raras a gran escala. Sin embargo, con inversión, tecnología y alianzas internacionales, podría integrarse a esta cadena estratégica. El tema cobra relevancia porque el mundo busca reducir su dependencia de China y asegurar minerales clave para autos eléctricos, energías limpias y electrónica avanzada. En ese escenario, México destaca por su ubicación, recursos naturales y cercanía con Estados Unidos.

Las tierras raras no solo son minerales: representan la base de la tecnología del futuro y una pieza central del poder económico global.

