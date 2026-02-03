 ¿Compras o vendes en línea? Policía Cibernética alerta por  fraude conocido como “depósito fantasma”

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, alertó a la ciudadanía, sobre una modalidad de fraude conocido “depósito fantasma”, que opera en compras por internet.

“El fraude está principalmente dirigido a vendedores, tanto en redes sociales como en tiendas electrónicas”, explicó la autoridad.

Según la Policía Cibernética, fraude denominado “depósito fantasma” ocurre con mayor frecuencia en transacciones, como la compra-venta de vehículos, productos electrónicos o bienes de segunda mano, donde el intercambio rápido facilita que el engaño pase desapercibido.

Así opera el fraude “depósito fantasma”

La autoridad explicó que el fraude comienza durante la negociación, cuando el supuesto comprador suele generar confianza y asegura que realizará una transferencia bancaria inmediata.

Posteriormente, promete que enviará un comprobante para “acelerar” la entrega del producto.

Sin embargo, el delincuente envía un recibo falso, que puede estar editado, manipulado o incluso generado desde aplicaciones ilegítimas que imitan formatos de instituciones bancarias.

Con este documento apócrifo, intenta convencer al vendedor de que el pago ya está en proceso, sin embargo, nunca se ve reflejado en la cuenta del destinatario.

En muchas ocasiones, el vendedor envía el producto pues confía en que la transferencia ya fue realizada y para cuando trata de cotejar la información, el comprador desapareció.

Recomendaciones de la Policía Cibernética

La Policía Cibernética recomendó a la ciudadanía a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Desconfía de comprobantes digitales que puedan estar manipulados o falsificados

No entregues productos bajo presión para concretar la operación de manera inmediata

Utiliza medios de pago seguros y plataformas reconocidas, preferiblemente con historial confiable de transacciones

Confirma la identidad del comprador mediante documentación oficial o referencias verificables

Manten un registro detallado de todas las comunicaciones y comprobantes relacionados con la operación

Evita transacciones con desconocidos fuera de plataformas seguras o en sitios públicos y concurridos

Revisa la reputación del comprador, si es posible, en foros, redes sociales o aplicaciones de comercio

Consulta directamente con la institución bancaria ante cualquier duda sobre la validez del depósito o comprobante

Sospecha de compradores que insisten en métodos de pago poco comunes o externos a plataformas oficiales

Además, destacó sobre la importancia de adoptar medidas de seguridad digitales para así evitar este tipo de fraudes.

Y concluyó que, “si has sido víctima de algún delito digital o identificas una posible estafa en línea, no dudes en reportarlo de inmediato a la Unidad de Policía Cibernética llamando al 55 5242 5100, extensión 5086, o escribe al correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx“.

