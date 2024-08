Muestran increíble time lapse de las auroras boreales rojas y verdes en EU

Aurora boreal captada en Estados Unidos. | Foto: Reuters.

Una aurora boreal iluminando el cielo nocturno sobre Hackettstown, Nueva Jersey en Estados Unidos, fue captada en video este lunes. Las imágenes muestran lo espectacular de este fenómeno natural luminoso producto de la “severa” tormenta solar que azotó la Tierra recientemente.

En las imágenes captadas en cámara rápida se muestra la aurora boreal bailando en el cielo en tonos amarillos, verdes, rojos y rosados. En las postales logradas se observa como si el fenómeno luminoso saliera del suelo y se extendiera hasta el cielo formando cortinas de colores.

En todo el mundo, los observadores del cielo quedaron asombrados por los deslumbrantes cielos nocturnos mientras la mayor tormenta geomagnética en dos décadas, provocada por erupciones solares, producía las espectaculares exhibiciones de las auroras boreales.

La ubicación del vídeo fue confirmada por la agencia de noticias Reuters a partir de la forma de la montaña y las colinas que se ven en el archivo del vídeo y de las imágenes satelitales de la zona. Reuters pudo confirmar la fecha de los vídeos a partir de los metadatos del archivo original.

¿Qué son las auroras boreales?

Las auroras boreales, cuyo nombre preciso es “auroras polares“, son fenómenos luminosos que aparecen en las capas superiores de la atmósfera en forma de arcos, bandas o cortinas, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Estos fenómenos ocurren en las regiones polares del planeta, de acuerdo con la Sociedad Española de Astronomía (SEA). Si ocurre en el polo norte es aurora boreal, si es en el sur, es una aurora austral.

Este fenómeno ocurre cuando las partículas de “viento solar” golpean a la Tierra, protegida por su campo magnético, dijo en 2017 la doctora Melanie Windridge, autora del libro Aurora: In Search or the Northern Lights.

Las partículas fluyen en la magnetosfera de la misma forma que lo hace un río alrededor de una piedra y, al quedar atrapadas, colisionan con átomos de oxígeno y nitrógeno y provocan la emisión de luz, según la experta.

“La aurora que ves es el resultado de miles de millones de átomos excitados que emiten pequeños destellos de luz en lo alto del cielo nocturno polar”, expresa la doctora con respecto a las auroras polares, indica Windridge.

Sin embargo, la vista de auroras boreales en otras latitudes como ocurrió en México en mayo pasado, se debe a la presencia de tormentas solares extremas.