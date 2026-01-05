GENERANDO AUDIO...

CLoud-9 Foto: NASA/ESA

“Cloud-9” es el nombre con el que científicos que trabajan con el Telescopio Espacial Hubble de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) identificaron un objeto astronómico sin precedentes, una nube dominada por materia oscura, rica en gas y sin estrellas, considerada una reliquia del universo primitivo y lo que consideran una posible “galaxia fallida”.

Hasta el momento es la primera detección confirmada de un objeto de este tipo, un hallazgo que aporta nuevas claves sobre la formación de galaxias, la naturaleza de la materia oscura y la evolución temprana del universo.

El descubrimiento fue realizado por un equipo internacional de astrónomos y los resultados fueron publicados en The Astrophysical Journal Letters. Además, el hallazgo se presentó durante una conferencia de prensa en el marco de la 247 reunión de la Sociedad Astronómica Americana, celebrada en Phoenix, Estados Unidos.

Características físicas de la nube

“Cloud-9” presenta propiedades muy distintas a otras nubes de hidrógeno observadas cerca de la Vía Láctea. Es más pequeña, compacta y casi esférica, lo que la diferencia de las nubes irregulares conocidas hasta ahora.

El núcleo de la nube, compuesto principalmente de hidrógeno neutro, tiene un diámetro aproximado de 4 mil 900 años luz. A través de observaciones de radio, los investigadores calcularon que el gas de “Cloud-9” equivale a un millón de veces la masa del Sol. A partir de estos datos, estimaron que su halo de materia oscura alcanza unas 5 mil millones de masas solares.

¿“Cloud-9” es una galaxia que nunca nació?

“Esta es la historia de una galaxia fallida”, explicó Alejandro Benítez-Llambay, investigador principal del programa y académico de la Universidad Milano-Bicocca, en Italia. De acuerdo con el científico, la ausencia total de estrellas en “Cloud-9” confirma predicciones teóricas sobre la existencia de estructuras dominadas por materia oscura que nunca lograron evolucionar hasta convertirse en galaxias completas.

Según los investigadores, estudiar este tipo de “fracasos” permite comprender mejor los procesos fundamentales que dan origen a las galaxias visibles. En este caso, “Cloud-9” representa un componente esencial de una galaxia que nunca terminó de formarse.

Una ventana directa al universo oscuro

Para Andrew Fox, miembro del equipo de investigación del Instituto Científico del Telescopio Espacial (STScI), “Cloud-9” ofrece una oportunidad única para observar directamente un objeto dominado por materia oscura, un componente que constituye la mayor parte de la masa del universo, pero que no emite luz.

Detectar estos objetos es particularmente complicado porque los estudios astronómicos tradicionales se enfocan en estrellas y galaxias brillantes. “Cloud-9”, al carecer de estrellas, permaneció invisible durante años, hasta que las observaciones con el Hubble confirmaron su verdadera naturaleza.

¿Qué es una RELHIC?

El objeto fue clasificado como una Nube de HI de Reionización Limitada, conocida por sus siglas en inglés como RELHIC. El término “HI” hace referencia al hidrógeno neutro, mientras que RELHIC describe una nube de gas originada en las primeras etapas del universo, que no logró formar estrellas.

Durante años, la existencia de estas nubes fue solo teórica. Algunos científicos sostenían que podrían tratarse de galaxias enanas extremadamente débiles, invisibles para telescopios terrestres. Sin embargo, gracias a la Cámara Avanzada para Sondeos del Hubble, los astrónomos pudieron confirmar que “Cloud-9” realmente no contiene estrellas.

Relación con la galaxia Messier 94

La “Cloud-9” fue identificada inicialmente hace tres años mediante observaciones de radio realizadas con el Telescopio Esférico de Apertura de Quinientos Metros (FAST), en China. Posteriormente, el hallazgo fue confirmado con el Telescopio Green Bank y el Very Large Array, en Estados Unidos.

La nube se encuentra en las cercanías de la galaxia espiral Messier 94 (M94) y parece tener una conexión física con ella. Datos de radio de alta resolución muestran ligeras distorsiones en el gas, lo que sugiere una posible interacción entre ambos objetos.

¿Podría “Cloud-9” formar una galaxia en el futuro?

Los científicos no descartan que “Cloud-9” pueda evolucionar en el futuro. Si llegara a aumentar significativamente su masa, podría colapsar y comenzar a formar estrellas.

Sin embargo, si fuera más pequeña, el gas se habría dispersado con el paso del tiempo. Actualmente, se encuentra en un punto de equilibrio que le permite existir como una RELHIC sin estrellas.

La ausencia total de actividad estelar convierte a “Cloud-9” en un laboratorio natural para estudiar las propiedades intrínsecas de la materia oscura y el gas primordial, sin la interferencia de estrellas brillantes.

Un hallazgo clave para entender el universo primitivo

De acuerdo con la NASA, “Cloud-9” demuestra que observar solo estrellas no es suficiente para comprender el universo. El estudio del gas y la materia oscura permite revelar estructuras invisibles que desempeñaron un papel crucial en la evolución cósmica.

Los investigadores consideran que este descubrimiento podría abrir la puerta a la identificación de más “galaxias fallidas”, lo que ayudaría a resolver preguntas fundamentales sobre el universo primitivo y la física de la materia oscura.

El Telescopio Espacial Hubble, que lleva más de tres décadas en operación, continúa siendo una herramienta clave para la astronomía moderna. El proyecto es una colaboración internacional entre la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), y sigue generando hallazgos que transforman la comprensión científica del cosmos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.