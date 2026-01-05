UNAM encuentra 50 ajolotes en Querétaro, ¡tras 15 años sin verlos!

GENERANDO AUDIO...

UNAM encontró 50 ajolotes en Querétaro. Foto: Pexels

La UNAM encontró 50 ajolotes en Querétaro, luego de que este ejemplar no fuera visto en los últimos 15 años. La universidad indicó un comunicado que el hallazgo se llevó a cabo en el municipio de Amealco de Bonfil, específicamente en una localidad cercana a San Ildefonso.

La máxima casa de estudios de México indicó que la localización fue del ajolote del Altiplano (Ambystoma velasci), una especie endémica del país considerada amenazada.

El hallazgo representó un avance significativo para la conservación de la biodiversidad del centro del país y abrió la puerta a nuevas estrategias de protección ambiental.

El descubrimiento fue realizado por especialistas del Laboratorio de Microbiología Ambiental de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, encabezados por el investigador Diego de Jesús Chaparro Herrera y el biólogo Julio César Parra Escobar.

¿Qué implica el hallazgo de 50 ajolotes en Querétaro?

Durante los trabajos de campo, donde la UNAM encontró 50 ajolotes en Querétaro, el equipo universitario logró identificar a dichos ejemplares por muestreo, una cifra que sugiere la existencia de una población viable.

Este dato es clave, ya que “Ambystoma velasci” podría funcionar como una especie “sombrilla”, es decir, un organismo cuya protección impulsa la conservación de todo su ecosistema.

Ante este panorama, los investigadores plantearon la posibilidad de que la zona sea considerada como Área Natural Protegida, lo que permitiría destinar recursos públicos de los gobiernos municipal, estatal y federal para su preservación.

Estudios científicos para entender su estado de salud

El hallazgo formó parte de un proyecto integral de conservación que incluyó el análisis de parámetros físico-químicos del cuerpo de agua, como oxígeno disuelto, acidez, temperatura, conductividad, sólidos suspendidos y disueltos, así como la presencia de bacterias.

Además, los especialistas realizaron un registro detallado de cada ejemplar, evaluando su edad aproximada, sexo, estado de salud, peso y medidas. Para evitar contabilizar dos veces al mismo organismo, utilizaron las manchas del costado izquierdo de los ajolotes, consideradas sus “huellas digitales”.

Distribución y relevancia del ajolote del Altiplano

El ajolote del Altiplano habita principalmente en bosques templados, pastizales y arroyos de aguas frías del centro de México, con registros históricos en Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Morelos y Veracruz.

Su nombre honra al naturalista y pintor mexicano José María Velasco Gómez.

Aunque anteriormente solo se conservaba en zonas restringidas del Estado de México e Hidalgo, actualmente se han documentado poblaciones incluso en estados del norte como Chihuahua y Durango.

Contaminación, el principal riesgo para la supervivencia del ajolote

Chaparro Herrera advirtió que la contaminación del agua es uno de los factores clave en la disminución de las colonias de ajolotes. Análisis realizados en cuerpos de agua de la región revelaron concentraciones elevadas de amonio, fosfatos, nitrógeno y bacterias coliformes, por encima de las normas permitidas.

Estas sustancias, explicó, provienen principalmente de actividades agrícolas, ya que la filtración del agua de lluvia arrastra contaminantes hacia los hábitats del ajolote. Ante este escenario, subrayó la necesidad de reducir la polución en Amealco mediante la colaboración entre autoridades y agricultores, quienes requieren alternativas sustentables de cultivo y riego.

Ahora que la UNAM encontró 50 ajolotes en Querétaro, esto no solo representa una buena noticia para ese estado, sino también una oportunidad para reforzar la protección de los ecosistemas acuáticos y la biodiversidad mexicana.

Un hallazgo clave para la conservación de una especie amenazada

De acuerdo con Chaparro Herrera, localizar nuevamente al ajolote del Altiplano es un logro relevante debido al prolongado periodo sin avistamientos:

“Fuimos perseverantes y lo encontramos. Ello implica la futura conservación de una especie amenazada de desaparecer”. Diego de Jesús Chaparro Herrera

La población de ajolotes fue encontrada en un lago artificial o bordo utilizado para actividades agrícolas, ubicado en una propiedad privada cercana a la comunidad de San Ildefonso. El acceso restringido al sitio permitió que el cuerpo de agua funcionara como un refugio natural, favoreciendo la protección de los ajolotes, del recurso hídrico y de los bosques circundantes.

