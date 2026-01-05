GENERANDO AUDIO...

El polvo que se acumula dentro de los hogares puede representar un riesgo serio para la salud, advirtió Avtandil Gogichaishvili, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Según la experta, así como investigadores del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA), las partículas presentes al interior de las viviendas de México contienen niveles de toxicidad superiores a los registrados en varias ciudades de Europa y otros continentes.

Para esta investigación se analizaron muestras de polvo recolectadas por ciudadanos en 14 entidades del país (entre estas Morelina, Mérida y la Ciudad de México (CDMX)).

Casas de México tienen más polvo contaminante que calles

De acuerdo con la investigación, el polvo dentro de los hogares presenta concentraciones más altas de metales pesados que el polvo exterior.

En ciudades como Morelia y la Ciudad de México se detectaron niveles elevados de manganeso, níquel, cobre, zinc, antimonio y plomo, elementos asociados con daños neurológicos, hormonales y respiratorios.

Los datos, publicados en la revista “Indoor Air”, revelaron que en ciudades como Morelia y la Ciudad de México se detectaron niveles elevados de partículas magnéticas (PM), con valores de hasta 45 mg/kg. En el polvo exterior se registraron concentraciones de 866 mg/kg de manganeso, 49 de níquel, 116 de cobre, 527 de zinc, 28 de antimonio y 118 de plomo.

Sin embargo, el hallazgo más preocupante se dio en el interior de los hogares. Ahí, las concentraciones aumentaron a 680 mg/kg de manganeso, 62 de níquel, 386 de cobre, 1,221 de zinc, 30 de antimonio y 213 de plomo, lo que demuestra que el polvo doméstico puede ser aún más contaminante que el urbano.

México supera a ciudades de Europa, Asia y Oceanía en concentración de contaminantes en polvo

Al comparar los resultados con estudios internacionales, los investigadores encontraron que las concentraciones internas de cromo, níquel, hierro y manganeso en hogares mexicanos fueron más altas que las registradas en Sídney, Australia.

En el caso de Varsovia, Polonia, así como en Hong Kong y Japón, los niveles de zinc, cobre, plomo y cromo resultaron mayores que los mexicanos, aunque en otros elementos México los supera.

Además, las concentraciones de cromo en interiores fueron superiores a las detectadas en Asaluyeh, Irán, tanto en primavera como en verano.

Ante ello, el polvo mexicano se posiciona como uno de los más tóxicos del mundo, ya que el de la CDMX resulta hasta tres veces más contaminante que el de varias ciudades del Reino Unido, según la UNAM.

¿Por qué el polvo mexicano es tan tóxico?

De acuerdo con los especialistas, México presenta condiciones particulares. Por ejemplo, Morelia se encuentra en una zona volcánica rica en hierro y manganeso, lo que explica la alta presencia de estos elementos.

También influyen materiales comunes del hogar. El cadmio y el arsénico pueden encontrarse en barnices de madera, mientras que el antimonio proviene del deterioro de plásticos y afecta el sistema endócrino.

¿Cómo limpiar la casa para reducir el riesgo?

Los expertos recomiendan limpiar con mayor frecuencia y con trapos húmedos en lugar de plumeros o escobas secas, ya que estos solo levantan las partículas y facilitan que se respiren. Pasar un trapo ligeramente húmedo por muebles, repisas, marcos de ventanas y superficies altas ayuda a atrapar los metales pesados y evita que vuelvan al aire.

Otro aspecto recomendado, es aspirar con regularidad, especialmente en alfombras, sillones y colchones, que funcionan como reservorios de polvo contaminado. Si es posible, se recomienda utilizar aspiradoras con filtro HEPA, ya que retienen partículas finas como plomo, manganeso o zinc.

Los investigadores señalan que las cortinas son la primera barrera contra el polvo que entra desde el exterior, por lo que deben lavarse con mayor frecuencia y no solo en fechas especiales. Lo mismo aplica para tapetes y cobijas decorativas.

También es importante mantener en buen estado las paredes y la pintura, ya que cuando estas se deterioran generan polvo con metales como cadmio, arsénico o plomo.

