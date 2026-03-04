PetPhone, el celular que te permite hablar con tu mascota donde quiera que se encuentre

GENERANDO AUDIO...

PetPhone deja ver lo que hace tu mascota a la distancia. Foto: Reuters

El PetPhone es un celular o teléfono inteligente para poder hablar con tu mascota, el dispositivo que fue presentado en el Mobile World Congress 2026 (MWC) de Barcelona, este 3 de marzo, muestra como tu compañero peludo podrá hablarte con una cámara integrada que dejará ver todo lo que hacen fuera de casa.

En 2025, dentro del mismo evento anual, se presentó una versión de este dispositivo que incluso está disponible a la venta en la página oficial de GlocalMe, empresa responsable de este peculiar celular.

El director ejecutivo, Chaohui Chen mostró una simulación que demuestra cómo las mascotas pueden realizar una llamada con sus dueños a través del celular.

Chaohui Chen, director ejecutivo de GlocalMe hace una simulación. Foto: Reuters

Durante el evento de este año se mostró como una mascota puede activar una llamada de manera automática.

“Esta es una simulación de la mascota saltando tres veces y se puede ver la llamada. Podemos aceptarla automáticamente. Hola, ¿me oyes, mi querido gato? Así que esto funciona”, dijo durante la presentación.

El equipo que va colocado en el collar permite que las mascotas puedan interactuar con sus dueños incluso a la distancia, pues cuenta con voz bidireccional y funciones de reconocimiento de comportamiento.

¿Qué puede hacer el celular PetPhone?

El dispositivo puede detectar acciones como ladridos o agitación y alertar a los usuarios, permitiéndoles hablarles a sus mascotas de forma remota o incluso ver dónde están con la cámara integrada.

La compañía dice que PetPhone integra seguimiento de salud y tecnología de ubicación GPS multicapa, Wi-Fi y Bluetooth para ayudar a los dueños a monitorear a sus mascotas en tiempo real.

Este celular diseñado para mascotas destaca al menos 6 características, según describió GlocalMe.

Cuenta con tecnología para ubicar a tu mascota

GlocalMe Key Tracker utiliza tecnología Cloud SIM para servicios de ubicación global y admite 6 tipos de tecnología de ubicación, incluidos GPS, AGPS, LBS, Bluetooh, WiFi y radar activo.

La tecnología de múltiples redes, y estaciones base, mejora la precisión del posicionamiento de la estación cuando las señales GPS y WiFi no están disponibles.

Búsqueda de radar activa

Los rastreadores tradicionales suelen tener dificultades en entornos complejos en los últimos 100 metros, pero los de GlocalMe no serían así, por su innovadora función de búsqueda activa por radar guía hasta un objetivo, sin GPS.

Ofrece cobertura global

Con un apoyo de tecnología Cloud SIM, este PetPhone admite redes de más de 350 operadores en todo el mundo y brinda servicio en más de 200 países.

Conectividad gratuita a puntos de acceso de emergencia globales

Con la tecnología Cloud SIM se elimina la necesidad de una tarjeta SIM física, lo que le permite estar conectado al mundo exterior en todo momento y ofrece una experiencia a internet global sin inconvenientes.

Con un peso muy ligero

Debido a su ligero peso de 45 gramos, se puede colgar como collar, ponerlo en una mochila, usarlo de llavero; además, es capaz de realizar seguimiento en tiempo real.

PetPhone cuenta con un “modo avión”

Este rastreador puede dejar de enviar cualquier señal durante un vuelo y reanudar el rastreo al aterrizar, asegurando que su equipaje sea rastreable mientras no interfiera con un avión.

Tranquiliza a tu mascota con música

De acuerdo con los detalles del producto, puede emitir música que calma y reconforta a la mascota.

¿Cuánto cuesta PetPhone?

El smartphone diseñado para mascotas es elaborado por la marca GlocalMe, una compañía de solución de conexión de datos móvil. Este producto (de acuerdo con su sitio web) tiene un costo de alrededor de mil 558 pesos con el servicio gratuito de un mes, en colores verde y rosa.

El paquete de servicio anual tiene un costo de alrededor de 2 mil 596 pesos mexicanos, sin la protección contra accidentes que tiene un costo extra.

Hay que tomar en cuenta que hablamos de la información disponible en su página de internet, misma que puede variar en cuanto actualicen el producto y los paquetes, debido a que aún no se percibe en la página la cámara mostrada este año y que se espera tenga un costo extra.

Hasta el momento, no se ha anunciado que el PetPhone llegue a estar disponible en el mercado mexicano.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.